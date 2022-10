Τεχεράνη: Επεισόδια σε λύκειο με ξυλοδαρμούς μαθητριών και δακρυγόνα

Μαθήτριες λυκείου της Τεχεράνης που αρνήθηκαν να υποβληθούν σε σωματικό έλεγχο και να παραδώσουν τα κινητά τηλέφωνά τους, ξυλοκοπήθηκαν σήμερα από άνδρες των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο μαρτυρίες και βίντεο από μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Reuters υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει την αυθεντικότητα των βίντεο, στα οποία διακρίνονται επίσης αστυνομικοί να ρίχνουν δακρυγόνα για να απωθήσουν γονείς που είχαν περικυκλώσει το σχολείο.

Today Security forces attack the parents of schoolgirls outside the Sadr High School in Tehran.



School principal stripped girls in naked, beat them & pushed some down the stairs. One of the student was transferred to hospital. #MahsaAmini pic.twitter.com/MEw7gRoNxa