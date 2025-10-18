taz: Η ιστορική γερμανική εφημερίδα σταματάει την καθημερινή έντυπη έκδοση

Μπορεί ένας «τίτλος» εφημερίδας να σου «φτιάξει τη μέρα». Η taz από το Βερολίνο όχι μόνο το πίστευε αυτό, αλλά το κατάφερνε κιόλας. Οι τίτλοι της ατίθασοι, αντισυμβατικοί καμιά φορά ακόμα και προκλητικοί είχαν δημιουργήσει σχολή. Οι πιστοί αναγνώστες της τους περίμεναν κάθε πρωί. Οι περαστικοί έξω από κάποιο κιόσκι με stand εφημερίδων συχνά υποχρεώνονταν να κοντοσταθούν για να τους παρατηρήσουν καλύτερα. Από εδώ και στο εξής Δευτέρα με Παρασκευή θα αντικρύζουν το... κενό.

Η αριστερή εναλλακτική εφημερίδα κυκλοφόρησε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου για τελευταία φορά σε έντυπη μορφή ως καθημερινό φύλλο. Συλλεκτική και πλούσια σε ύλη αυτή η «τελευταία χάρτινη φορά» της έγινε ανάρπαστη. Στο εξής οι συνδρομητές θα λαμβάνουν ένα PDF και φυσικά θα έχουν πρόσβαση και στο online περιεχόμενό της που θα διευρυνθεί και θα ενισχυθεί με μεγαλύτερη ποικιλία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το τεράστιο λειτουργικό κόστος της διανομής έκανε απαγορευτική την συνέχιση της εκτύπωσης. Και η ασυμβίβαστη χρειάστηκε τελικά να κάνει έναν συμβιβασμό, έστω και μερικό.

Το φύλλο του Σαββατοκύριακου, που μια φορά το μήνα θα συνοδεύεται και από τη γερμανόφωνη έκδοση της γαλλικής Le Monde Diplomatique θα συνεχίσει να κυκλοφορεί κανονικά. Τουλάχιστον μέχρι νεωτέρας.

Σχεδιασμένη και μελετημένη

Ήταν μια απόφαση καλά μελετημένη και με την πρόβλεψη ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει τη δουλειά του, όπως επισημαίνει στην DW ο Πασκάλ Μπόικελ, πολιτικός συντάκτης που ξεκίνησε στην taz το 1999. Το σχέδιο υπάρχει από το 2018, μας υπενθυμίζει και ο στόχος ήταν ακριβώς να υπάρξει μια όσο το δυνατόν ομαλή μετάβαση στη νέα αυτή «υβριδική» μορφή, χωρίς συνέπειες τόσο για το προσωπικό όσο και για τους αναγνώστες.

Σε κάθε περίπτωση η περασμένη Παρασκευή είναι μια ιστορική ημέρα για τον Τύπο, αφού η taz γίνεται η πρώτη εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας, που παίρνει μια τέτοια απόφαση.

Πηγή: Deutsche Welle