Ταυτοποιήθηκαν οι δύο σοροί ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ

Οι ισραηλινές αρχές ταυτοποίησαν τις σορούς των δύο ομήρων που παραδόθηκαν από τη Χαμάς την Πέμπτη, ανακοινώνοντας πως πρόκειται για τον Άμιραμ Κούπερ και τον Σάχαρ Μπαρούχ οι οποίοι είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από την τρομοκρατική οργάνωση.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωστοποίησε πως οι οικογένειες των νεκρών ενημερώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από την ιατροδικαστική υπηρεσία.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση συμμερίζεται τη βαθιά θλίψη των οικογενειών Κούπερ και Μπαρούχ και όλων των οικογενειών των πεσόντων ομήρων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού.

Ο 25χρονος Σάχαρ Μπαρούχ απήχθη από το κιμπούτζ Μπεερί και μεταφέρθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, όπου σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού για τη διάσωσή του.

Επίσης, ο 84χρονος Άμιραμ Κούπερ απήχθη μαζί με την 80χρονη σύζυγό του Νουρίτ από το κιμπούτς Νιρ Οζ. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει τον θάνατό του τον Ιούνιο του 2024.

Η Χαμάς παρέδωσε την Πέμπτη τις δύο σορούς σε κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο ακολούθως τις μετέφερε στον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων εξέφρασε την υποστήριξή του προς τις οικογένειες του Άμιραμ Κούπερ και του Σάχαρ Μπαρούχ, ζητώντας τον επαναπατρισμό των λειψάνων των υπολοίπων ομήρων.

Βάσει της συμφωνίας για κατάπαυσης του πυρός, κατά την πρώτη φάση η Χαμάς απελευθέρωσε στις 13 Οκτωβρίου τους 20 ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας. Όφειλε επίσης να έχει παραδώσει τα λείψανα 28 νεκρών ομήρων, αλλά μέχρι σήμερα έχει επιστρέψει 17 σορούς, επικαλούμενη δυσκολίες στην ανεύρεσή τους.

Οι καθυστερήσεις έχουν προκαλέσει οργή στην ισραηλινή κυβέρνηση.

«Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο, αφοσιωμένο και εργάζεται ακούραστα» για να φέρει πίσω τους 11 εναπομείναντες δολοφονημένους ομήρους για ταφή, προσθέτοντας ότι η Χαμάς «υποχρεούται να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να τους επιστρέψει στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας», δήλωσε η κυβέρνηση του Ισραήλ.