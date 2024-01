Ταϊλάνδη: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - Τουλάχιστον 18 νεκροί

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ταϊλάνδη από έκρηξη που σημειώθηκε την Τετάρτη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχία Σουπάνμπούρι, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Μπανγκόκ, ανέφερε η αστυνομία, σύμφωνα με βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης και δείχνει τον πρωθυπουργό να ενημερώνεται τηλεφωνικά.

«Επιβεβαιώνουμε 18 θανάτους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μέλος της ομάδας διασωστών που βρέθηκε στο σημείο.

An explosion in a firework factory in Suphanburi province in central Thailand has killed nearly 20 people and several people are injured. Thai PM @Thavisin instructed authorities to prioritise of medical care of the injured victims. https://t.co/rLShMu81V7