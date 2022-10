Πάνω από 30 νεκροί σε μακελειό σε παιδικό σταθμό - Ο δράστης αυτοκτόνησε

Παιδί ηλικίας μόλις δύο ετών συγκαταλέγεται μεταξύ των 22 παιδιών που έχασαν τη ζωή τους από πυρά πρώην αστυνομικού ο οποίος εισήλθε σε παιδικό σταθμό στη Νονγκ Μπούα Λάμπου, στη βορειοανατολική επαρχία της Ταϊλάνδης. Ο συνολικός απολογισμός των νεκρών ανέρχεται στους 34.

Ο δράστης, που τελικά αυτοκτόνησε αφού σκότωσε πρώτα την γυναίκα του και το παιδί του, όταν εισέβαλε στον παιδικό σταθμό αρχικά πυροβόλησε πέντε μέλη του προσωπικού, μεταξύ των οποίων μια δασκάλα οκτώ μηνών έγκυο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Πάνια Χαμράπ, είχε απολυθεί από την αστυνομία πέρυσι, αφού δεν είχε περάσει τεστ για ναρκωτικών και αναμενόταν να περάσει αύριο από δικαστήριο.

Μετά την επίθεση, διέφυγε οδηγώντας ένα λευκό αγροτικό ενώ στη συνέχεια έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό του.

The suspect has been named by police as Panya Khamrap who was allegedly fired from the force last year after failing a drugs test, and was due in court tomorrow



Read more: https://t.co/DbgW2Y5iyQ pic.twitter.com/MZdOgapMdb