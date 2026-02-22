Τα ΗΑΕ απέτρεψαν κύμα ΑΙ κυβερνοεπιθέσεων σε σημαντικές υποδομές της χώρας

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απέτρεψαν με επιτυχία μια σειρά εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης που στόχευαν σε κρίσιμες υποδομές και «ζωτικούς τομείς».

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM, το Συμβούλιο Κυβερνοασφάλειας των ΗΑΕ προειδοποίησε για μια σημαντική εξέλιξη στον ψηφιακό πόλεμο.

Σημείωσε ότι άγνωστες ομάδες αξιοποιούν πλέον την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν προηγμένα επιθετικά εργαλεία για εκστρατείες ransomware και phishing.

Το Συμβούλιο ανέφερε ότι από τις αρχές του 2026 έχουν ήδη σημειωθεί 128 επιβεβαιωμένα περιστατικά κυβερνοαπειλών που στοχεύουν τα ΗΑΕ.

Τα περιστατικά αυτά περιλαμβάνουν παραβιάσεις κυβερνητικών συστημάτων, διαρροές δεδομένων και επιθετικές απόπειρες ransomware.

Οι αναλυτές της αγοράς εστιάζουν ιδιαίτερα στον αντίκτυπο στους τομείς των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Αυτοί προσδιορίστηκαν ως οι κύριοι στόχοι των συστηματικών ψηφιακών επιθέσεων.

Η εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει τους κινδύνους για τις υποδομές

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σηματοδοτεί μια «ποιοτική αλλαγή» στο τοπίο των απειλών στην περιοχή. Αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, οι επιτιθέμενοι μπορούν να αυτοματοποιήσουν την ανάπτυξη κακόβουλου λογισμικού και να εκτελέσουν phishing σε κλίμακα που δεν είχε ξαναδεί.

Για τους επενδυτές στους αναπτυσσόμενους τομείς της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και της ψηφιακής τραπεζικής στον Κόλπο, η ανακοίνωση υπογραμμίζει το αυξανόμενο κόστος της αμυντικής τεχνολογίας. Τα ΗΑΕ είναι ηγέτης στην περιοχή στον τομέα της ψηφιακής μεταμόρφωσης, γεγονός που καθιστά το χρηματοπιστωτικό τους κέντρο έναν στόχο υψηλής αξίας για ψηφιακές σαμποτάζ.

Αν και οι αρχές δεν διευκρίνισαν την ακριβή χρονική στιγμή ή την προέλευση των επιθέσεων, η προειδοποίηση προκάλεσε αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας. Οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας υποδηλώνουν ότι τα παραδοσιακά τείχη προστασίας ενδέχεται να μην είναι πλέον επαρκή. Τώρα αναμένεται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επιταχύνουν τις δαπάνες για συστήματα «ενεργητικής άμυνας» που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να προστατευθούν από μελλοντικές παραβιάσεις.

Αντίδραση της αγοράς και ψηφιακή σταθερότητα

Ενώ η επιτυχής άμυνα των δικτύων αποτελεί θετικό σημάδι για την ψηφιακή ανθεκτικότητα της χώρας, ο τεράστιος όγκος των επιθέσεων υπογραμμίζει έναν επίμονο κίνδυνο. Τα ΗΑΕ αντιμετωπίζουν κατά μέσο όρο περισσότερες από δύο σημαντικές επιθέσεις την ημέρα φέτος. Αυτό δημιουργεί ένα επίμονο ασφάλιστρο κινδύνου για την ψηφιακή οικονομία της περιοχής, το οποίο οι επενδυτές πρέπει πλέον να συνυπολογίζουν στις αποτιμήσεις τους.

Η κυβέρνηση έχει επαναλάβει τη δέσμευσή της να ενισχύσει τα ψηφιακά σύνορα της χώρας. Ωστόσο, η εξελισσόμενη φύση των απειλών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει ότι ο αγώνας για την ακεραιότητα των δεδομένων είναι μακριά από το τέλος του. Οι επενδυτές θα παρακολουθούν τις περαιτέρω εξελίξεις από το Συμβούλιο Κυβερνοασφάλειας, καθώς οποιαδήποτε επιτυχημένη παραβίαση του τραπεζικού τομέα θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις ροές κεφαλαίων της περιοχής.