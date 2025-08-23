Τα γαλλικά κρατικά ταχυδρομεία αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων στις ΗΠΑ λόγω δασμών

Τα γαλλικά κρατικά ταχυδρομεία (La Poste) αναστέλλουν από τις 25 Αυγούστου τις αποστολές δεμάτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με εξαίρεση τις αποστολές δώρων μεταξύ ιδιωτών αξίας κάτω των 100 ευρώ.

Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της πρόσφατης αυστηροποίησης των αμερικανικών τελωνειακών διατάξεων, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή 22 Αυγούστου ο δημόσιος ταχυδρομικός φορέας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στις 30 Ιουλίου, η κυβέρνηση Τραμπ υπέγραψε προεδρικό διάταγμα που καταργεί την απαλλαγή από τους φόρους – τους λεγόμενους «de minimis» – για τα μικρά δέματα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 29 Αυγούστου.

Έτσι, η Ουάσιγκτον θα φορολογεί τις ταχυδρομικές αποστολές αξίας κάτω των 800 δολαρίων στο ίδιο επίπεδο με τα άλλα προϊόντα που προέρχονται από την ΕΕ, δηλαδή στο 15%, σύμφωνα με τη εμπορική συμφωνία που συνήφθη στα τέλη Ιουλίου.

«Μόνο οι αποστολές δώρων μεταξύ ιδιωτών αξίας κάτω των 100 δολαρίων θα διατηρηθούν, καθώς δεν επηρεάζονται από αυτόν τον φόρο», διευκρινίζει η La Poste, η οποία μέχρι σήμερα έστελνε κάθε χρόνο 1,6 εκατομμύρια δέματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκ των οποίων το 20% αποστέλλονταν από ιδιώτες.

Οι αμερικανικές τελωνειακές αρχές διευκρίνισαν τις τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης αυτής μόλις στις 15 Αυγούστου. «Παρά τις συζητήσεις με τις αμερικανικές τελωνειακές αρχές, δεν δόθηκε καμία προθεσμία στους ταχυδρομικούς φορείς για να οργανωθούν και να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες τεχνολογικές εξελίξεις για να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες», αναφέρει η La Poste.

Η αμερικανική απόφαση ισχύει για όλες τις αποστολές που εισέρχονται στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών από τις 29 Αυγούστου, γεγονός που ανάγκασε τους αποστολείς να προβλέψουν την έναρξη ισχύος της λίγες ημέρες νωρίτερα, ώστε να ληφθεί υπόψη ο χρόνος μεταφοράς.

Η Γαλλία δεν είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που επηρεάζεται: πριν από τη La Poste, αρκετοί ευρωπαϊκοί ταχυδρομικοί φορείς είχαν ανακοινώσει παρόμοιες αποφάσεις, όπως η βελγική BPost, η γερμανική Deutsche Post ή η ισπανική Correos.

Η αναστολή δεν αφορά τις αποστολές express, αυτές που πραγματοποιούνται από τη Chronopost, θυγατρική της La Poste, ή από εξειδικευμένους ιδιωτικούς ομίλους, όπως η FedEx ή η UPS.