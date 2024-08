Deutsche Welle

Μπορεί η Κάμαλα Χάρις να προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των αμερικανικών εκλογών του Νοεμβρίου, να πήρε το χρίσμα των Δημοκρατικών ως υποψήφια και το συνέδριο του κόμματος στο Σικάγο να χαρακτηρίστηκε από «ιστορικές» ομιλίες, υποσχέσεις, χειροκροτήματα και επευφημίες, ωστόσο, η μάχη για την επικράτηση έναντι του Τραμπ και την προεδρία, αναμένεται δύσκολη. Αυτό υπενθύμισε η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα, στην ομιλία της, υπογραμμίζοντας ότι «όσο καλά κι αν τα πάμε απόψε ή αύριο ή νιώθουμε απόψε ή αύριο ή μεθαύριο, θα είναι μια δύσκολη μάχη».

Έως τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου η Χάρις θα χρειαστεί να υπερπηδήσει εμπόδια που χτίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια καθώς και μόλις τις προηγούμενες ημέρες. Όπως τονίζει η DW, η 59χρονη πολιτικός και αντιπρόεδρος των ΗΠΑ για περισσότερο από τρεισήμισι χρόνια, είναι συνυπεύθυνη για όσα δεν πήγαν τόσο καλά κατά την προεδρία του Μπάιντεν. Ενώ, ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία Ρόμπερτ Φράνσις Κένεντι εγκατέλειψε την κούρσα και εν τέλει θα υποστηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η προσχώρηση του Ρόμπερτ Φράνσις Κένεντι στο στρατόπεδο Τραμπ ήταν το πρώτο ισχυρό πλήγμα που δέχθηκε η Κάμαλα Χάρις στην τελική ευθεία των προεδρικών εκλογών, υπογραμμίζει η DW. Καθώς, το ποσοστό (περίπου 5%) που ο Ρόμπερτ Φράνσις Κένεντι συγκέντρωνε στις δημοσκοπήσεις, με την προσχώρησή του στον Τραμπ θα συμπεριληφθεί σε αυτόν με «κίνδυνο» να ξεπεράσει το ποσοστό που συγκεντρώνει η Χάρις.

Σύνθημα της προεκλογικής της εκστρατείας «FORWARD/ Δεν γυρνάμε πίσω». Ποια είναι τα εμπόδια που πρέπει να υπερπηδήσει ώστε να βρεθεί στο Λευκό Οίκο και το οβάλ γραφείο;

Ηγετικό στέλεχος της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, η Κάμαλα Χάρις είναι συνυπεύθυνη για όσα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά: «Υπάρχουν πράγματι άλυτα προβλήματα, όπως η ανεξέλεγκτη μετανάστευση», λέει ο συντονιστής διατλαντικών σχέσεων της γερμανικής κυβέρνησης Μίχαελ Λινκ. Σχετικά με τη μετανάστευση και ειδικότερα για την καταπολέμηση των αιτιών της φυγής δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από τις πατρίδες τους με προορισμό τις ΗΠΑ, ήταν υπεύθυνη η Χάρις. Κι αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα στον προεκλογικό αγώνα όπου ο πρώην πρόεδρος Τραμπ δείχνει να έχει πρωτοβουλία κινήσεων.

Συνεπώς, η Χάρις θα πρέπει να «κερδίσει πόντους στο εκλογικό σώμα στα ζητήματα της ασφάλειας, του μεταναστευτικού και του κόστους ζωής με αξιόπιστες προτάσεις», προσθέτει ο συντονιστής Μίχαελ Λινκ.

Ωστόσο, ακόμη και σε τομείς όπως η οικονομία, η απασχόληση και ο πληθωρισμός στους οποίους η κυβέρνηση δεν τα πάει άσχημα, οι Αμερικανοί πολίτες δεν δείχνουν ικανοποιημένοι.

Σχετικά με την ιδιότητα της Κάμαλα Χάρις, η DW διευκρινίζει ότι ως εισαγγελέας και γερουσιαστής εμφανίζονταν δημόσια πάντα με αυτοπεποίθηση, ενώ, ως αντιπρόεδρος φαίνεται ότι δεν έχει βρει ακόμη τα πατήματά της. Ήταν ελάχιστα ορατή ακόμη και σε φλέγοντα ζητήματα, έκανε λάθη και έδινε συχνά την εντύπωση ότι ήταν ανασφαλής και σε ένταση.

Αφότου οι Δημοκρατικοί την επέλεξαν ως υποψήφια για την προεδρία, η δημοτικότητά της εκτοξεύτηκε όπως διαφαίνεται εξάλλου από τους δημοσκοπήσεις στις οποίες προηγείται έναντι του Τραμπ. Μάλιστα, από τότε που ο Μπάιντεν αποχώρησε από την κούρσα, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει εμφανιστεί αποκλειστικά σε καλά χορογραφημένες και σκηνοθετημένες προεκλογικές συγκεντρώσεις αποφεύγοντας κάθε πιθανό ατόπημα: Ούτε συνεντεύξεις, ούτε συνεντεύξεις Τύπου, ούτε επισκέψεις σε πολιτικά ευαίσθητες περιοχές.

Στις Πολιτείες Πενσυλβάνια, Ουισκόνσιν, Μίσιγκαν, Βόρεια Καρολίνα, Τζόρτζια, Αριζόνα και Νεβάδα, τις αποκαλούμενες swing states, αναμένεται να καθοριστεί εν τέλει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών. Χάρις και Τραμπ εστιάζουν την προεκλογική τους εκστρατεία σχεδόν αποκλειστικά σε αυτές τις Πολιτείες, διότι εκεί τη διαφορά κάνουν μόνο μερικές χιλιάδες ψήφοι. Για παράδειγμα, η νίκη του Τζο Μπάιντεν στη Τζόρτζια κρίθηκε από περίπου 12.000 ψήφους.

Στο μεταξύ, την ερχόμενη εβδομάδα, η Κάμαλα Χάρις και ο Τιμ Γουόλς θα πραγματοποιήσουν περιοδεία με λεωφορείο στην Πολιτεία της Τζόρτζια.

Τον Ντόναλντ Τραμπ θα υποστηρίξει ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία, Ρόμπερτ Φράνσις Κένεντι. Ο ανιψιός του θρυλικού πρώην προέδρου Τζον Φ. Κένεντι δεν είχε πιθανότητες εκλογής στις προεδρικές εκλογές γι' αυτό παραιτήθηκε και τάχθηκε στο πλευρό του πρώην Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο Ρόμπερτ Φράνσις Κένεντι κελρδιζε ένα ποσοστό της τάξης του 5%, είναι ωστόσο ένα ποσοστό που θα ωφελήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, αν οι προεδρικές εκλογές κριθούν όντως στο νήμα. Η προσχώρηση του Ρόμπερτ Φράνσις Κένεντι στο στρατόπεδο Τραμπ ήταν το πρώτο ισχυρό πλήγμα που δέχθηκε η Κάμαλα Χάρις στην τελική ευθεία των προεδρικών εκλογών.

Εμπνευσμένη από το σύνθημα «Δεν γυρνάμε πίσω» της εκστρατείας της υποψήφιας των Δημοκρατικών είναι η επίσημη προεκλογική αφίσα της Κάμαλα Χάρις με τίτλο «FORWARD», την οποία σχεδίασε μία από τις πιο θρυλικές μορφές στην ιστορία του γκράφιτι, ο Σέπαρντ Φέιρι (Shepard Fairey). Πρόκειται για το πρώτο έργο τέχνης του καλλιτέχνη με θέμα την κούρσα για τον Λευκό Οίκο για περισσότερο από μια δεκαετία.

Η αφίσα απεικονίζει την Χάρις προφίλ, με αυτοπεποίθηση, ελαφρύ χαμόγελο να κοιτάζει ψηλά ενώ στο κάτω μέρος γράφει με κεφαλαία γράμματα τη λέξη «FORWARD».

