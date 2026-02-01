«Τα αρχεία Έπσταϊν με απαλλάσσουν» λέει ο Τραμπ στην πρώτη του αντίδραση μετά τη νέα δημοσιοποίηση εγγράφων

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με τους φακέλους Έπσταϊν, αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερα από τρία εκατομμύρια νέα έγγραφα την Παρασκευή.

Μιλώντας για πρώτη φορά για τη δημοσιοποίηση, καθώς πετούσε προς τη Φλόριντα, δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One προς τη Φλόριντα το Σάββατο: «Δεν τα είδα ο ίδιος, αλλά μου είπαν κάποιοι πολύ σημαντικοί άνθρωποι ότι όχι μόνο με απαλλάσσουν, αλλά συμβαίνει το αντίθετο από αυτό που ήλπιζαν κάποιοι, ξέρετε, η ριζοσπαστική αριστερά».

Ο Αμερινακός πρόεδρος αναφέρεται περισσότερες από 3.000 φορές στους τελευταίους φακέλους. Η αναφορά δεν υποδηλώνει οποιαδήποτε παράνομη πράξη και το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι ορισμένα έγγραφα περιείχαν αναληθείς και εντυπωσιοθηρικούς ισχυρισμούς εις βάρος του Τραμπ, ο οποίος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία και δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για έγκλημα που να συνδέεται με τον Έπσταϊν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να μηνύσει τον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ και ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αγωγής κατά της κληρονομιάς του Έπσταϊν, ισχυριζόμενος ότι οι δύο άνδρες «συνωμοτούσαν» για να του προκαλέσουν πολιτική ζημία.

«Ο Γουλφ, που είναι συγγραφέας τρίτης κατηγορίας, συνωμοτούσε με τον Τζέφρι Έπσταϊν για να μου κάνει πολιτικό ή άλλου είδους κακό, και αυτό προέκυψε ξεκάθαρα», δήλωσε ο Τραμπ. «Οπότε πιθανότατα θα μηνύσουμε τον Γουλφ γι’ αυτό… Ίσως και την περιουσία του Έπσταϊν, υποθέτω. Δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα θα μηνύσουμε τον Γουλφ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κοινωνικές σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο παρελθόν και το 2002 τον είχε περιγράψει ως «εξαιρετικό τύπο», λέγοντας ότι είχε αδυναμία στις νεαρές γυναίκες. Μετά τον θάνατο του παιδόφιλου χρηματιστή το 2019, ο Τραμπ ανέφερε ότι «είχαν έρθει σε ρήξη» και ότι δεν είχαν μιλήσει για περίπου 15 χρόνια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αρνηθεί κατ’ επανάληψη οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα. Μέχρι στιγμής, καμία δικαστική ή ανακριτική αρχή δεν έχει απαγγείλει κατηγορίες εις βάρος του στο πλαίσιο της υπόθεσης.





