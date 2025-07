Συρία: Μάχη με τις φλόγες για 3η συνεχόμενη ημέρα - Η Τουρκία στέλνει βοήθεια (vids)

Η Τουρκία έστειλε δύο αεροσκάφη και οχτώ πυροσβεστικά οχήματα στη γειτονική Συρία για να την βοηθήσει στη μάχη της με τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες μαίνονται για 3η συνεχόμενη μέρα στην παράκτια επαρχία Λαττάκεια.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου, κάτοικοι τρέπονταν σε φυγή σήμερα Σάββατο με ό,τι μπορούσαν να μεταφέρουν, καθώς ισχυροί άνεμοι φούντωναν τις φλόγες σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή Qastal Maaf, περίπου δώδεκα χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα.

Multiple Government and Civil Defense Teams Unite to Take on Raging Fires in Syria pic.twitter.com/bzyShNCi56 — Levant24 (@Levant_24_) July 5, 2025

Ορισμένες κατοικημένες περιοχές στην περιοχή είχαν εκκενωθεί μια ημέρα νωρίτερα.

Το Υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και καταστροφών της Συρίας δήλωσε ότι ομάδες από την Τουρκία άρχισαν να βοηθούν το πρωί του Σαββάτου «στο πλαίσιο του περιφερειακού συντονισμού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών».

Η Τουρκία, βασικός υποστηρικτής των νέων αρχών της Συρίας, δίνει μάχη με τις δικές της πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ άλλων κοντά στα συριακά σύνορα.

Ο ανταποκριτής του AFP αναφέρει ότι είδε ελικόπτερα με την τουρκική σημαία να πετούν πάνω από το Qastal Maaf και να βοηθούν τους πυροσβέστες στο έδαφος.

🛑One of the houses that caught fire as a result of arson attacks in the northern countryside of Latakia (north of the Alawite coast) on the Turkish border.

The fire spread without any wind, meaning it was intentional.#FiresInSyria#Syria #Fires #Help #UnitedNations #News pic.twitter.com/MIrszhcsm7 — Voice Of Truth (@__VOT___) July 5, 2025

Η πολιτική άμυνα της Συρίας δήλωσε ότι ένας εθελοντής πυροσβέστης εισέπνευσε καπνό, ενώ ένα υπηρεσιακό όχημα έπιασε φωτιά.

Περισσότερες από 60 ομάδες της συριακής πολιτικής άμυνας και άλλες ομάδες έδιναν μάχη με τις πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της επαρχίας Λαττάκεια, ανέφερε το υπουργείο.

Έκανε λόγο για «πολύ δύσκολες συνθήκες, με την έκρηξη πολεμικών καταλοίπων και ναρκών», ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, προσθέτοντας ότι το ορεινό έδαφος δυσχεραίνει τις προσπάθειες να προσεγγίσουν ορισμένες πυρκαγιές.

Περισσότερο από έξι μήνες μετά την εκδίωξη του Μπασάρ αλ Άσαντ, η Συρία εξακολουθεί να ταλανίζεται από τον εμφύλιο πόλεμο που διήρκεσε περισσότερο από μια δεκαετία και άφησε πυρομαχικά και πολεμοφόδια διάσπαρτα σε όλη τη χώρα.

Καθώς η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα και την ένταση της ξηρασίας και των πυρκαγιών παγκοσμίως, η Συρία πλήττεται επίσης από καύσωνες, χαμηλές βροχοπτώσεις και μεγάλες δασικές πυρκαγιές.

Τον Ιούνιο, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε στο AFP ότι η Συρία «είχε να δει τόσο άσχημες κλιματικές συνθήκες εδώ και 60 χρόνια».

I need you all to grasp the massive scale of the unexploded landmine crisis across Syria 🇸🇾—a deadly legacy of the revolution era.



Footage shows triggered mine explosions, caused by the forest fires, putting firefighters’ lives at risk & obstructing all firefighting efforts. pic.twitter.com/EWW6S7iDNY — Levantine Logic (@Syria_Untold) July 5, 2025