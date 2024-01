Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση στην Παλμύρα

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε στρατιωτικό λεωφορείο στην Παλμύρα της Συρίας, ανέφερε σήμερα η τζιχαντιστική οργάνωση με ανάρτηση στο Telegram.

Το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οκτώ στρατιώτες και ένας άμαχος σκοτώθηκαν και 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση σε στρατιωτικό λεωφορείο στην αρχαία πόλη Παλμύρα.

Από την πλευρά του το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε αναφέρει ότι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους σκότωσαν τουλάχιστον 14 μαχητές που πολεμούσαν υπέρ του συριακού καθεστώτος σε επίθεση που εξαπέλυσαν σε στρατιωτικό λεωφορείο στην έρημο.

Το ΙΚ πρόσφατα ενέτεινε τις επιθέσεις του στη Συρία εναντίον στρατιωτικών δυνάμεων του συριακού καθεστώτος, ιδιαίτερα από την έρημο απ΄όπου οι τζιχανιστές υποχώρησαν μετά την απώλεια το 2019 των τεράστιων εδαφών που είχαν καταλάβει.

