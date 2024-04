Ισραηλινή επίθεση

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν το ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό τη Δευτέρα και μια πηγή από τον Λίβανο δήλωσε στο Reuters ότι ένας ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ο Μοχάμαντ Ρεζά Ζαχέντι, σκοτώθηκε στην επίθεση.

Οι δημοσιογράφοι του Reuters που βρέθηκαν στο σημείο του συμβάντος στη συνοικία Mezzeh της συριακής πρωτεύουσας είδαν καπνό να υψώνεται από τα ερείπια ενός κτιρίου που είχε ισοπεδωθεί και οχήματα έκτακτης ανάγκης να σταθμεύουν έξω.

Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε πως «δεν σχολιάζουμε τις αναφορές στα ξένα μέσα ενημέρωσης».

A Building between the Iranian and Canadian Embassy in the Syrian Capital of Damascus has been Targeted and Totally Destroyed this morning by an Israeli Airstrike, with the Building reported to possibly contain High-Ranking Members of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). pic.twitter.com/wgUoFtz7HL