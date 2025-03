Συρία: Εκτελέσεις αμάχων Αλαουιτών από τις δυνάμεις της κυβέρνησης - Η απάντηση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Το Συριακό Παρατηρητήρο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε το Σάββατο ότι περισσότεροι από 500 άμαχοι Αλαουίτες έχουν σκοτωθεί από την Πέμπτη από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας και συμμαχικές τους οργανώσεις, στη διάρκεια επιχειρήσεων και μαχών με πιστούς στον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ στη δυτική Συρία.

Πηγές από τη Συρία, αλλά και υλικό που διακινείται στα κοινωνικά δίκτυα, κάνουν λόγο για δεκάδες περιστατικά εν ψυχρώ εκτελέσεων αμάχων Αλουιτών. Μεταξύ των νεκρών είναι και γυναίκες και παιδιά.

Πρόκειται για μέλη θρησκευτικής μουσουλμανικής κοινότητας από την οποία προέρχεται και η οικογένεια Άσαντ που κυβερνούσε τη χώρα για δεκαετίες μέχρι τη φυγή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το θρησκευτικό υπόβαθρο -αλλά και η σκιά ενός νέου εμφυλίου στο βάθος – είναι έντονη. Οι μετριοπαθείς Αλαουίτες αποτελούν περίπου το 10% της Συρίας και είναι σιίτες, σε μια χώρα όπου κυριαρχούν αριθμητικά οι σουνίτες. Υπενθυμίζεται ότι και η ISIS και τα πολυάριθμα παρακλάδια της ήταν από σουνιτικές κοινότητες.

Στις ίδιες περιοχές της βορειοδυτικής Συρίας ζουν και χριστιανικοί πληθυσμοί.

Οι επίσημες Αρχές μιλούν απλώς για «μεμονωμένα περιστατικά βίας» και ότι στοχεύουν «τα υπολείμματα των δυνάμεων» που στήριζαν τον Άσαντ τα οποία σκοπεύουν να τα φέρουν στη Δικαιοσύνη.

Σφαγές με εκατοντάδες θύματα

Το Παρατηρητήριο ανέφερε ειδικότερα πως από την Πέμπτη «532 άμαχοι Αλαουίτες σκοτώθηκαν στις περιφέρειες της συριακής ακτής και των βουνών της Λαττάκειας από τις δυνάμεις ασφαλείας και οργανώσεις που συνδέονται μ' αυτές».

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 340 νεκρούς.

Syrian MoD:



Our forces continue to pursue the remnants of the regime according to the approved operational plans. pic.twitter.com/urQFpzFjRF — Clash Report (@clashreport) March 8, 2025

Η ανακοίνωση αυτή αυξάνει τον απολογισμό των βιαιοτήτων των τελευταίων ημερών σε 745 νεκρούς. Μεταξύ τους περιλαμβάνονται 213 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και μαχητές πιστοί στην φατρία του Άσαντ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Εν τω μεταξύ, στη Χομς, τη Λατάκεια και την Ταρτούς έχει επιβληθεί απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Αθήνα: Επείγει η πολιτική μετάβαση στη Συρία

Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία, τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε ανάρτησή του σημειώνει ότι «είμαστε βαθιά θορυβημένοι από τις αναφορές για βίαιες συγκρούσεις με πολλές απώλειες αμάχων στη Συρία».

We are deeply alarmed by reports of violent clashes with numerous civilian casualties in Syria. We call on all sides to show responsibility and seek peaceful solutions, refraining from actions that would further inflame tensions. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 8, 2025

Η Αθήνα «καλεί όλες τις πλευρές να επιδείξουν υπευθυνότητα και να αναζητήσουν ειρηνικές λύσεις, απέχοντας από ενέργειες που θα τροφοδοτήσουν και άλλοι την ένταση. » Οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν τον επείγοντα χαρακτήρα μιας πολιτικής μεταβατικής διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς και τη διασφάλιση της προστασίας όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, στο πνεύμα της εθνικής ενότητας».