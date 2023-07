Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στην ρωσική Άπω Ανατολή

Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος αναχαίτισης τύπου MIG-31 συνετρίβη κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στον ενάεριο χώρο πάνω από την χερσόνησο Καμτσάτκα, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο ανακοίνωση του Ρωσικού Στόλου του Ειρηνικού.

The MiG-31 fighter crashed over the waters of Avacha Gulf in Kamchatka during a training flight, Russian media reported. pic.twitter.com/bTTDDOSkvm