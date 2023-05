Σύνοδος των 47 στη Μολδαβία ή «πώς να μπείτε στο μάτι του Πούτιν»

Η συνάντηση 47 Ευρωπαίων ηγετών στη Μολδαβία αύριο Πέμπτη είναι μια κίνηση μεγάλου συμβολισμού αφού όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Politico μπαίνουν στο μάτι του Βλαντιμίρ Πούτιν. Είναι ως εκ τούτου και ένα μεγάλο ρίσκο.

Moldova can keep counting on the friendship, solidarity and partnership of the EU.



We believe in the European future of Moldova.



🔴LIVE Press conference by President @vonderleyen and President of Moldova @sandumaiamd https://t.co/Q4GQlN9rWY — European Commission (@EU_Commission) May 31, 2023

Η δεύτερη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας θα διεξαχθεί στην αυλή της Ρωσίας, μια περιοχή που ο Πούτιν θεωρεί κομμάτι της σφαίρας επιρροής της Μόσχας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τόσο η άφιξη όσο και η αναχώρηση τόσων ηγετών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η Μολδαβία έχει κλείσει τον εναέριο χώρο της για όσο διαρκεί η σύνοδος και αεροσκάφη επιτήρησης του ΝΑΤΟ θα παρακολουθούν στενά την περιοχή. Η πρόσβαση στο κεντρικό αεροδρόμιο έχει περιοριστεί ενώ οι περισσότεροι ηγέτες δεν θα διανυκτερεύσουν σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του Politico.

#NATO AWACS surveillance flights will contribute to the protection of the European Political Community Summit in Moldova @EPCMoldova. @NATOAWACS can detect aircraft, missiles & drones hundreds of km away. They patrol Allied skies & protect major events



➡️ https://t.co/jp5N5X7plW pic.twitter.com/9EEn47bZH3 — Oana Lungescu (@NATOpress) May 31, 2023

«Αυτά τα μέτρα καταδεικνύουν το δύσκολο έργο της Ευρώπης, καθώς προσπαθεί να αγκαλιάσει μια ευρύτερη κοινότητα χωρών. Η προσέγγιση περιλαμβάνει αναπόφευκτα την άμεση είσοδο σε μια θάλασσα ρωσικής απειλής - και προσφορών.

Η Μολδαβία, μια πρώην σοβιετική χώρα 2,6 εκατομμυρίων κατοίκων που βρίσκεται ανάμεσα στην ΕΕ και την Ουκρανία, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Η χώρα προσπαθεί να χαράξει μια πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ υπό τη φιλοδυτική πρόεδρο Μάια Σαντού. Όμως, μάχεται επίσης με πολλαπλές ρωσικές απειλές - όχι μόνο στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας, αλλά και μέσω ενός συνεχούς καταιγισμού επιθέσεων στη δημοκρατία, τον ενεργειακό εφοδιασμό και τις επικοινωνίες της. Η Σαντού δήλωσε μάλιστα ότι η Μολδαβία απέτρεψε πρόσφατα μια απόπειρα πραξικοπήματος υποστηριζόμενη από τη Ρωσία.

Αυτό καθιστά την τοποθεσία της συνόδου κορυφής «ένα μήνυμα ότι η Μολδαβία έχει σημασία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Μολδαβίας στο POLITICO πριν από τη σύνοδο κορυφής. Δείχνει «ότι ολόκληρη η Ήπειρος στέκεται δίπλα στη Μολδαβία και την Ουκρανία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της ευρωπαϊκής ιστορίας», πρόσθεσε.

«Δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά γεγονός τέτοιας έκτασης στην ιστορία της Μολδαβίας», συνοψίζει ο Φελίξ Χέτ, ειδικός στους κόλπους του γερμανικού ιδρύματος Φρίντριχ-Έμπερτ-Στίφτουνγκ.

Για να υπάρξει η «οικογενειακή φωτογραφία» των 47 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που αναμένονται, έχει οργανωθεί μια περίπλοκη αεροπορική χορογραφία ώστε όλοι αυτοί οι ηγέτες να προσγειωθούν στο μικρό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

Αναμένονται περίπου 2.000 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων 700 δημοσιογράφοι, στο Κάστρο Μίμι, στο χωριό Μπουλμποάτσα, σε απόσταση περίπου 35 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Κισινάου και άλλα τόσα από την Τιρασπόλ, τη μεγαλύτερη πόλη της Υπερδνειστερίας, μιας φιλορωσικής αυτονομιστικής περιφέρειας 300.000 κατοίκων στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Καθώς πλησιάζει η σύνοδος κορυφής, η Μολδαβία δημοσιοποίησε μέσω του Twitter μια σειρά σύντομων βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων των κύριων Ευρωπαίων ηγετών, όπως ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτού του ραντεβού «της ενωμένης ευρωπαϊκής οικογένειας».

Όλα τα μηνύματα, μεταξύ των οποίων και αυτό της προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, συνοδεύονταν από το hashtag #MoldovaIsNotAlone (Η Μολδαβία δεν είναι μόνη).

At Mimi Castle, Greece’s President @PresidencyGR is committed to closely cooperate with its neighbours and partners to address the challenges our continent is facing. #MoldovaIsNotAlone pic.twitter.com/fUz8UJm9yY — EPCMoldova (@EPCMoldova) May 27, 2023

