Σύνοδος G7: Ξεκάθαρη στήριξη ζητεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι

O Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στη Σύνοδο Κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7), η οποία άρχισε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/06) στην περιοχή του Μπρίντιζι της Κάτω Ιταλίας.

«Σύνοδος G7. Ξεκάθαρη στήριξη στην Ουκρανία, στο διεθνές δίκαιο και σε μια δίκαιη ειρήνη», έγραψε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ ο Ουκρανός πρόεδρος, αναρτώντας φωτογραφίες από τη Σύνοδο. «Κάθε μέρα ενισχύουμε τις θέσεις μας και την στήριξη της ζωής μας. Κάθε συνάντηση χρησιμεύει για να δοθούν στην Ουκρανία νέες ευκαιρίες νίκης. Είμαι ευγνώμων σε όλους τους εταίρους μας», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν φέρεται να αποφάσισε να μην παρακαθίσει στο δείπνο που θα παραθέσει ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη σύνοδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπάιντεν επιθυμεί να ξεκουραστεί, λόγω του υπερβολικά φορτωμένου προγράμματός του το προηγούμενο διάστημα.

Εν τω μεταξύ, σε μια προκαταρκτική συμφωνία για δάνειο συνολικού ύψους 50 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις της Συνόδου Κορυφής G7, το οποίο αντλείται από ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που είναι παγωμένα σε δυτικές χώρες.

H G7 πραγματοποιείται στην Απουλία της Ιταλίας.

Στη Σύνοδο συμμετέχουν: η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ενώ από χθες το βράδυ έχει προσγειωθεί στην ιταλική πόλη και το αεροσκάφος του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με το Reuters, στη Σύνοδο θα συμμετέχει για πρώτη φορά πάπας - εν προκειμένω ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος όπως ανέφερε το Βατικανό θα έχει κατ΄ιδίαν συναντήσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, με τον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Γάλλο Εμανουέλ Μακρόν, τον Ινδό Ναρέντρα Μόντι, τον Βραζιλιάνο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, τον Καναδό Τζάστιν Τρουντό, τον Τούρκο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Κενυάτη Γουίλιαμ Ρούτο, τον Αλγερινό Αμπντελμαντζίτ Τεμπουνέ και την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

«Σε ταραχώδεις καιρούς το ισχυρότερο μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε είναι η ενότητα. Σήμερα η G7 στο Μπάρι θα δείξει ενότητα. Ενότητα για την ελευθερία της Ουκρανίας. Εργαζόμαστε για περαιτέρω οικονομική υποστήριξη. Ενότητα για μια ειρηνική και σταθερή Μέση Ανατολή και το σχέδιο τριών φάσεων. Ενότητα σε έναν ελεύθερο και ανοιχτό Ινδο-Ειρηνικό», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Σύνοδο Κορυφής G7.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο πρόεδρος του ευρωπαϊκού συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ ευχαρίστησε την Τζόρτζια Μελόνι και τόνισε ότι η ενότητα και η συνεργασία «τα ισχυρότερα μας πλεονεκτήματα».

Thank you, dear @GiorgiaMeloni, for your warm welcome in beautiful Borgo Egnazia for this important meeting of the @G7.



Unity and cooperation, our strongest assets. pic.twitter.com/DpeaeT3miK