Συνετρίβη αεροσκάφος Cessna στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ

Ένα μικρό αεροσκάφος Cessna Citation συνετρίβη σε ορεινή περιοχή της νοτιοδυτικής Βιρτζίνιας, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας το βράδυ της Κυριακής.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες για το δυστύχημα αυτό. Τα αεροσκάφη αυτού του τύπου μπορούν να μεταφέρουν από 7 έως 12 επιβάτες, ανάλογα με το μοντέλο, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας.

Περίπου την ώρα της συντριβής ακούστηκε στην Ουάσινγκτον ένας υπερηχητικός κρότος που σύμφωνα με το Γραφείο Διαχείρισης Επειγόντων της Ανάπολις, στο Μέριλαντ, προκλήθηκε από μια εγκεκριμένη από το Πεντάγωνο πτήση. Δεν έχει διευκρινιστεί αν τα δύο συμβάντα συνδέονται μεταξύ τους.

Κάτοικοι της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο το απόγευμα. Η πυροσβεστική υπηρεσία και αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας είπαν ότι δεν είχαν καμία αναφορά για κάποιο συμβάν. «Δεν υπάρχει καμία απειλή αυτή τη στιγμή» ανακοίνωσε μέσω του Twitter το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

#BREAKING Cessna Citation crashes into mountains near Staunton, Virginia after flying over DC unresponsive. Sonic booms were heard after jets possibly F-16’s were scrambled. FAA confirmed. Registration is : N611VG. More details to come. #Virginia - #WashingtonDC pic.twitter.com/72WIBFUYVw