Συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις στη Φινλανδία - «Φρένο» στις μεταφορές

Συνεχίζεται για τρίτη συναπτή ημέρα, στη Φινλανδία, η απεργία των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, παραλύοντας την καθημερινότητα κυρίως στην πρωτεύουσα της χώρας. Η απεργία γίνεται κατά ενός σχεδίου μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας, ενώ, λόγω των μαζικών ακινητοποιήσεων, έχουν ακυρωθεί πτήσεις και δρομολόγια τρένων.

Την ίδια στιγμή, το μεγαλύτερο βιομηχανικό συνδικάτο της Φινλανδίας ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις το διάστημα μεταξύ 14 και 16 Φεβρουαρίου, επηρεάζοντας 60.000 εργαζομένους και ακινητοποιώντας ένα μεγάλο μέρος των βιομηχανιών της χώρας.

Κάλεσμα για απεργία απηύθυναν οι τρεις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές ενώσεις της χώρας –του δημοσίου τομέα (JHL), της βιομηχανίας (SAK) και των υπηρεσιών (PAM)– οι απεργιακές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη (31/1) με τους εργαζομένους στην προσχολική εκπαίδευση. Σύμφωνα με καταμέτρηση του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου της Φινλανδίας Yle, στην απεργία των εργαζομένων στην προσχολική εκπαίδευση, συμμετέχουν περίπου 300.000 εργαζόμενοι.

Nearly 300,000 workers, over 10% of the country’s entire workforce, are on strike in Finland.



They’re protesting the right-wing government’s efforts to cut unemployment, limit the right to strike, and weaken worker protections.



📽️: @pekkaristelapic.twitter.com/XbkaADU4HN