Τη δυσαρέσκειά της εξέφρασε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Εξωτερικές Υποθέσεις, Κάγια Κάλας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, καθώς δεν εγκρίθηκε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, με βασικά θέματα την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Μετά από συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών-μελών στις Βρυξέλλες, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Εξωτερικές Υποθέσεις, Κάγια Κάλας δήλωσε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενέκρινε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας την Τρίτη».

Συγκεκριμένα, η ίδια εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της λέγοντας: «Είμαι πραγματικά λυπημένη που δεν εγκρίθηκαν οι κυρώσεις», προσθέτοντας ότι «η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο της Σλοβακίας», υπονοώντας ότι η Μπρατισλάβα είναι αυτή που μπλοκάρει την ομόφωνη απόφαση.

Ωστόσο, τόνισε ότι χαιρετίζει την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου να στείλει περισσότερα όπλα στην Ουκρανία, αν και θα επιθυμούσε να μοιραζόταν το βάρος.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν τη συνεδρίαση, η Κάγια Κάλας, τόνισε τη σημασία της συνέχισης της στρατιωτικής και πολιτικής στήριξης προς την Ουκρανία, ενώ χαιρέτισε τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για νέες αποστολές όπλων.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς πίεσης προς τη Ρωσία.

It is good news that the United States will deliver more weapons to Ukraine.

We should help Ukrainians defend themselves.



We also hope to reach a political agreement on our sanctions package.



