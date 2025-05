Συνάντηση Ζελένσκι με τον Τσέχο πρόεδρο: Επί τάπητος η συνεργασία για ανάπτυξη της στρατιωτικής αεροπορίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί την Κυριακή (04/05) την Τσεχική Δημοκρατία και θα συναντηθεί με τον πρόεδρό της Πετρ Πάβελ, όπως ανακοίνωσε η τσεχική προεδρία.

Σημειώνεται ότι, η τσεχική κυβέρνηση είναι ισχυρός υποστηρικτής του Κιέβου αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, και έχει ηγηθεί πρωτοβουλίας για την προμήθεια πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στην Ουκρανία με βάση την οποία έχουν παραδοθεί τουλάχιστον ένα εκατομμύριο οβίδες.

Με βάση την πρωτοβουλία, οι Τσέχοι έχουν χρησιμοποιήσει τη διπλωματική, επιχειρηματική και βιομηχανική εμπειρογνωσία τους προκειμένου να βρουν πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος σε όλο τον κόσμο και αυτά να μεταφερθούν στην Ουκρανία με χρηματοδότηση από συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Η τσεχική πρωτοβουλία για τα πυρομαχικά έχει αποδειχθεί αποτελεσματική και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Together with the First Lady, we have arrived in the Czech Republic on an official visit. Meetings are scheduled with President Petr Pavel and Prime Minister Petr Fiala, with the heads of the Chamber of Deputies and the Senate, leaders of parliamentary factions, as well as with… pic.twitter.com/ZgI7PGIF93