Συνάντηση Ζελένσκι με Δανή πρωθυπουργό: Φόρο τιμής στους νεκρούς στρατιώτες (vid)

Μία ημέρα πριν από τη δεύτερη επέτειο από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, συναντήθηκαν σήμερα (23/02) η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας.

Οι δύο ηγέτες επισκέφθηκαν νεκροταφείο και απέτισαν φόρο τιμής στους νεκρούς στρατιώτες.

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ανεξαρτησία μας, την ελευθερία μας και το μέλλον μας», τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

