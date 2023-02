Ζελένσκι: Συνάντηση με Μακρόν - Σολτς σήμερα στο Παρίσι

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχτεί σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι καθώς επίσης και τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης πιθανολογούν ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα είναι παρών αύριο και στις Βρυξέλλες όπου θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής της ΕΕ.

