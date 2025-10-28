Συνάντηση Τραμπ - Σι την Πέμπτη: Στο επίκεντρο μειώσεις δασμών σχετικά με τη φαιντανύλη στην Κίνα

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Κινέζος ηγέτης, Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη, αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες πρόκειται να συζητήσουν ένα πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας, το οποίο θα προβλέπει μείωση των αμερικανικών δασμών στα κινεζικά προϊόντα, με αντάλλαγμα τη δέσμευση του Πεκίνου να περιορίσει τις εξαγωγές χημικών πρόδρομων ουσιών του φαιντανύλης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Τρίτη.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα καθοριστούν σε επόμενους γύρους διαπραγματεύσεων, ενώ τα προβλεπόμενα μέτρα ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με το αποτέλεσμα της συνάντησης Τραμπ–Σι, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να μειώσουν στο μισό τους δασμούς ύψους 20% που είχαν επιβληθεί στα κινεζικά προϊόντα ως αντίποινα για τις εξαγωγές χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του θανατηφόρου ναρκωτικού, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν το ρεπορτάζ.

Ο Τραμπ έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Σι την Πέμπτη, στο πλαίσιο της περιοδείας του Ρεπουμπλικανού προέδρου στην Ασία αυτή την εβδομάδα.