Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τάχθηκε σήμερα ενώπιον του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ, κατά την έναρξη της επίσημης επίσκεψής του στη Γαλλία, υπέρ της εφαρμογής «ισότιμων κανόνων για όλους» στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Ευρώπης και της Κίνας.

Ο Σι Τζινπίνγκ επισκέπτεται την Ευρώπη για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, σε μια περίοδο αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ερευνά αρκετές κινεζικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ το Πεκίνο διερευνά κυρίως εισαγωγές μπράντι γαλλικής κατασκευής.

