Συνάντηση Ρώσων αντικαθεστωτικών στο Παρίσι: Το άβουλο 60% των πολιτών είναι η δύναμη του Πούτιν

Με τη συμμετοχή τριάντα Ρώσων πολιτών που αντιτίθενται στο καθεστώς Πούτιν, οι περισσότεροι εκ των οποίων ζουν εκτός Ρωσίας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Παρίσι συνάντηση των μελών της οργάνωσης Ρωσική Δημοκρατική Λέσχη.

Today in Paris, we mark the birth of the Russian Democratic Club, a coalition of Russian anti-war democratic forces, spearheaded by @gudkovd and @gudkov_g.



We aim to provide real representation for the Russian people – something Putin’s foreign ministry cannot claim to do. We… pic.twitter.com/MxTXZXhleF