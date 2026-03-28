Συνάντηση Πακιστάν, Τουρκίας, Αιγύπτου και Σ. Αραβίας για το ειρηνευτικό σχέδιο

To Πακιστάν πρόκειται να φιλοξενήσει τετραμερή συνάντηση υπουργών Εξωτερικών από την Τουρκία, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία στις 30 Μαρτίου για την πρώτη του είδους της συνάντηση από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το CNN.

Το Πακιστάν έχει αναλάβει ρόλο, παρουσιάζοντας στο Ιράν το ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων που πρότεινε η Ουάσινγκτον.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Τουρκίας TRT World ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι υπάρχουν σχέδια οι συνομιλίες να φιλοξενηθούν αρχικά στην Τουρκία. «Επειδή ο Πακιστανός αδελφός έπρεπε να παραμείνει στη χώρα του, τη μεταφέραμε στο Πακιστάν», είπε ο Φιντάν, σύμφωνα με το TRT World.

