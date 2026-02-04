Συνάντηση Ερντογάν - Αλ Σίσι στο Κάιρο: Επί τάπητος διμερείς και οικονομικές σχέσεις

Με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, συναντήθηκε στο Κάιρο ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θέτοντας επί τάπητος τις διμερείς και οικονομικές σχέσεις, καθώς και τις εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, και εκείνες στη Λιβύη.

Όπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος, κατά τις συνομιλίες δόθηκε έμφαση στη Λιβύη. «Η διατήρηση της ενότητας και της ακεραιότητας της Λιβύης, με στόχο την επίτευξη μόνιμης σταθερότητας στη χώρα, παραμένει κοινός στόχος μας με την Αίγυπτο. Είμαστε σύμφωνοι ως προς την υποστήριξη των διαδικασιών που θα διεξαχθούν υπό την ηγεσία και την ευθύνη των Λίβυων», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Ταγίπ Ερντογάν, στις από κοινού δηλώσεις των δύο προέδρων μετά τη συνάντηση.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι δύο χώρες θέτουν ως στόχο για τον ετήσιο όγκο των εμπορικών συναλλαγών τα 15 δισ. ευρώ, τονίζοντας ότι η Αίγυπτος είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας στην αφρικανική ήπειρο. Εξέφρασε δε, την επιθυμία του για την από κοινού ανάπτυξη με την Αίγυπτο, έργων στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών.

«Είμαστε δύο γειτονικές χώρες με τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας στους τομείς του διμερούς θαλάσσιου εμπορίου και μεταφορών, της ελευθερίας ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας στη θάλασσα. Πιστεύουμε ότι τα από κοινού βήματα που θα γίνουν, θα συμβάλουν σημαντικά τόσο στην ειρήνη στην περιοχή όσο και στα οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα των δύο χωρών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συν τοις άλλοις, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε ότι το κύριο θέμα στην ατζέντα των δύο προέδρων ήταν το Παλαιστινιακό, λέγοντας: «Συνεργαζόμαστε με την Αίγυπτο σε πρωτοβουλίες που θα καταστήσουν εφικτή την ειρήνη στη Γάζα και, ελπίζουμε, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θα προσφέρουμε επίσης κάθε δυνατή βοήθεια για την ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από τις ισραηλινές επιθέσεις».

Για τις εξελίξεις στη Συρία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία στηρίζει τη «μεγάλη μεταμόρφωση» της χώρας και χαρακτήρισε σωστή τη θέση της Αιγύπτου υπέρ της πολιτικής ενότητας της Συρίας.

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, έκανε λόγο για μία παραγωγική συνάντηση και εποικοδομητικές συνομιλίες.

«Η περιοχή μας είναι γεμάτη κρίσεις, πρέπει να συνεργαστούμε για να επιτύχουμε το συντομότερο δυνατό βιώσιμες πολιτικές λύσεις», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Αλ Σίσι και υποστήριξε ότι τη λύση των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό.

Σημειώνεται ότι πριν από την επίσημη επίσκεψή του στην Αίγυπτο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετέβη χτες στη Σαουδική Αραβία.