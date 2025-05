Λίβερπουλ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς, ενώ πανηγύριζαν το πρωτάθλημα της ομάδας τους - Μία σύλληψη (vids)

Τροχαίο συμβάν συνέβη τη Δευτέρα (26/05) κοντά στο κέντρο του Λίβερπουλ, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Λίβερπουλ, στους οποίους συγκεντρώθηκαν τεράστια πλήθη.

Liverpool parade: Car drives into crowd of celebrating football fans - Police cordon in placehttps://t.co/LIQPKOLGNr…@DaveAtherton20 pic.twitter.com/6Qx8SHavAb — Sue 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@suespeaksup) May 26, 2025

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, το αυτοκίνητο εισήλθε μέσα στο πλήθος, στην οδό Γουότερ, και παρέσυρε δεκάδες ανθρώπους. Οι σκηνές είναι τρομακτικές, με ανθρώπους να σωριάζονται στο έδαφος.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ένας 53χρονος λευκός Βρετανός από την περιοχή του Λίβερπουλ συνελήφθη για την παράσυρση πεζών στο Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, επιβεβαίωσε η αστυνομία.

«Θα παρακαλούσαμε τον κόσμο να μην κάνει εικασίες σχετικά με τις συνθήκες που περιβάλλουν το αποψινό περιστατικό στη Γουότερ Στριτ στο κέντρο του Λίβερπουλ», τονίζουν.

🚨BREAKING: A car has just rammed into a crowd of Liverpool fans celebrating their Premier League win



Multiple injuries reported. pic.twitter.com/20h7MHNtTy — Inevitable West (@Inevitablewest) May 26, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα τραυματισμοί, ενώ οι Αρχές παραμένουν επιφυλακτικές για τα αίτια του περιστατικού. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των διασωστικών δυνάμεων.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, πλήθος κόσμου επιτίθεται στον άντρα που συνελήφθη ως υπαίτιος για την επίθεση.

Locals in Liverpool trying to get to the attacker as he is being arrested by the police.pic.twitter.com/U5VKqTcVtf — Clash Report (@clashreport) May 26, 2025

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Ασχολούμαστε επί του παρόντος με αναφορές για τροχαίο περιστατικό στο κέντρο του Λίβερπουλ. Δεχτήκαμε κλήση λίγο μετά τις 6 το απόγευμα σήμερα, Δευτέρα 26 Μαΐου, μετά από αναφορές ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε σε έναν αριθμό πεζών στην οδό Water Street. Το αυτοκίνητο σταμάτησε στο σημείο και ένας άνδρας συνελήφθη. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί του παρόντος στο σημείο».

Με τη σειρά του, «τρομακτικές» χαρακτήρισε τις εικόνες από το Λίβερπουλ ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μέσω ανάρτησής του στο Χ.

The scenes in Liverpool are appalling — my thoughts are with all those injured or affected.



I want to thank the police and emergency services for their swift and ongoing response to this shocking incident.



I’m being kept updated on developments and ask that we give the police… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 26, 2025

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους τραυματίστηκαν ή επλήγησαν. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ταχεία και συνεχή ανταπόκρισή τους σε αυτό το σοκαριστικό περιστατικό. Ενημερώνομαι συνεχώς για τις εξελίξεις και ζητώ να δώσουμε στην αστυνομία τον χώρο που χρειάζεται για να κάνει την έρευνά της».

Λίβερπουλ: Οι σκέψεις μας με τα θύματα, είμαστε σε επαφή με την αστυνομία

Σε ανάρτηση στο Χ η ποδοσφαιρική ομάδα της Λίβερπουλ αναφέρει ότι «βρισκόμαστε σε άμεση επαφή με την αστυνομία του Μερσισάιντ σχετικά με το περιστατικό στην οδό Γουότερ Στριτ που συνέβη προς το τέλος της παρέλασης των τροπαίων νωρίτερα απόψε.

We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.



Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.



We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL — Liverpool FC (@LFC) May 26, 2025

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους επλήγησαν από αυτό το σοβαρό περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις τοπικές αρχές που ασχολούνται με το περιστατικό».

Πηγές: ΕΡΤ, ΣΚΑΪ