Συναγερμός στη Μ. Ανατολή

Οι ΗΠΑ στέλνουν ενισχύσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, υπό τον φόβο μιας επίθεσης του Ιράν ή των πληρεξούσιών του στο Ισραήλ. Το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης σύγκρουσης, που θα ξεπερνά τα όρια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, έχει σημάνει συναγερμό σε Δύση και Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον προειδοποιεί για μια επικείμενη ιρανική επίθεση.

Ειδικότερα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον αναπτύσσει «πρόσθετα μέσα στην περιοχή» για να ενισχύσει «τις περιφερειακές προσπάθειες αποτροπής και να ενισχύσουμε την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων».

Παράλληλα, σύμφωνα με τους Times of Israel, το αεροπλανοφόρο USS Dwight Eisenhower έπλευσε βόρεια μέσω της Ερυθράς Θάλασσας προς το Ισραήλ. Το αεροπλανοφόρο θα είναι σε θέση να αναχαιτίζει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύονται από το Ιράν.

Τουλάχιστον 40 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο και πέρασαν στο ισραηλινό έδαφος την Παρασκευή με τις IDF απαντούν στα πλήγματα της Χεζμπολάχ, δήλωσε ο στρατός. Σύμφωνα με τη JP, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τα πλήγματα, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στο Ισραήλ.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ του Λιβάνου επιβεβαίωσε ότι εκτόξευσε «δεκάδες ρουκέτες Κατιούσα» εναντίον θέσεων του ισραηλινού πυροβολικού.

Approx. 40 launches were identified crossing from Lebanese territory, some of which were intercepted.



The IDF Aerial Defense Array successfully intercepted 2 Hezbollah explosive UAVs that crossed from Lebanon into Israeli territory earlier this evening. pic.twitter.com/3iAVnEupcO