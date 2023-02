Συναγερμός σε αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης - Προσωρινή αναστολή πτήσεων

Το ρωσικό αεροδρόμιο Πούλκοβο στην Αγία Πετρούπολη ανέστειλε προσωρινά όλες τις πτήσεις σήμερα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν τους λόγους.

🇷🇺✈️A flight delay of up to 12 hours has been announced at Pulkovo Airport, according to the authorities of St. Petersburg.



The airport and its services are operating normally. pic.twitter.com/GHzCfUdqlk