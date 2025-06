«Σύμπνοια» Μ.Βρετανίας - Ινδίας: Επέκταση της συνεργασίας στον τομέα της αντιτρομοκρατίας

Η Βρετανία και η Ινδία συζήτησαν το Σάββατο την επέκταση της συνεργασίας τους στον τομέα της αντιτρομοκρατίας, μετά τις πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, όπως δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών στο Reuters, μετά τη συνάντησή του με τον Ινδό πρωθυπουργό Νάρεντρα Μόντι.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμμυ, είναι ο πιο υψηλόβαθμος δυτικός αξιωματούχος που έχει επισκεφτεί τόσο τη Νέα Δελχί όσο και το Ισλαμαμπάντ από τότε που οι γείτονες της Νότιας Ασίας συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός τον περασμένο μήνα, μετά από τις χειρότερες συγκρούσεις τους σε σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Οι τελευταίες εντάσεις ξεκίνησαν τον Απρίλιο μετά τη δολοφονία 26 ανδρών στο Κασμίρ της Ινδίας, για την οποία η Νέα Δελχί κατηγόρησε «τρομοκράτες» που υποστηρίζονται από το Πακιστάν, μια κατηγορία που το Ισλαμαμπάντ αρνήθηκε. Η Ινδία στη συνέχεια επιτέθηκε σε αυτό που αποκάλεσε «τρομοκρατική υποδομή» στο Πακιστάν, οδηγώντας σε κλιμάκωση και από τις δύο πλευρές μέχρι την κατάπαυση του πυρός στις 10 Μαΐου.

«Θέλουμε η κατάσταση να διατηρηθεί, αλλά φυσικά αναγνωρίζουμε την ευθραυστότητα, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της τρομοκρατίας, μιας τρομοκρατίας που έχει στόχο να αποσταθεροποιήσει την Ινδία», δήλωσε ο Λάμμυ σε συνέντευξη στην κατοικία του Βρετανού Υψηλού Επιτρόπου στη Νέα Δελχί.

«Είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους Ινδούς εταίρους μας σε μέτρα κατά της τρομοκρατίας.»

Είπε ότι συζήτησε τα επόμενα βήματα τόσο με τον Μόντι όσο και με τον Ινδό υπουργό Εξωτερικών Σούμπραμνιαμ Τζάισανκαρ, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

Πέρυσι, η Ινδία και η Βρετανία συζήτησαν την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τη συνεργασία μεταξύ των διωκτικών και δικαστικών αρχών και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Ο Λάμμυ ανέφερε επίσης ότι συζήτησε την ενίσχυση του εμπορίου μεταξύ των δύο οικονομιών, που είναι η πέμπτη και η έκτη μεγαλύτερη στον κόσμο αντίστοιχα. Οι δύο χώρες ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου στις αρχές του περασμένου μήνα.

«Ξέρω ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανυπομονεί να έρθει σύντομα στην Ινδία για να υπογράψει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου», είπε ο Λάμμυ. «Υπάρχουν τόσα πολλά που οι δύο μας χώρες μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν μαζί.»

Pleased to meet UK Foreign Secretary Mr. David Lammy. Appreciate his substantive contribution to the remarkable progress in our Comprehensive Strategic Partnership, further strengthened by the recently concluded FTA. Value UK’s support for India’s fight against cross-border… pic.twitter.com/8PDLWEwyTl