Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου: Τι περιλαμβάνει και γιατί θεωρείται σημαντικό

Μια σειρά από σημαντικά νομοθετικά κείμενα περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ που ενέκρινε την Τετάρτη (10/04) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επί της ουσίας, η νέα ιστορική συμφωνία καθιερώνει την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών – μελών της Ευρώπης των 27.

Η έγκριση του Συμφώνου επήλθε έπειτα από μια επεισοδιακή συνεδρίαση στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου ακτιβιστές προκάλεσαν ένταση, όταν άρχισαν να πετούν τρικάκια στους ευρωβουλευτές, ζητώντας την καταψήφισή του.

The European Parliament has voted in favour of the EU Migration Pact which reforms rules on international protection. Seconds before the vote began, a number of protesters in the viewing gallery began urging politicians to vote no. @muirisoc Read more: https://t.co/BpQnsXkuie pic.twitter.com/uzLVkZmDkM

Αμέσως μετά την υπερψήφιση των πέντε νομοθετικών κειμένων, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα τόνισε ότι «γράψαμε ιστορία». Σε ανάρτησή της στο Χ, σημείωσε ότι «κρατήσαμε τον λόγο μας», προσθέτοντας ότι το το σύμφωνο συνιστά μια «ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης»

History made.



We have delivered a robust legislative framework on how to deal with migration and asylum in the EU.



It has been more than ten years in the making. But we kept our word.



A balance between solidarity and responsibility.



This is the European way. pic.twitter.com/OW24Y8cv1k