ΕΕ: Ψηφίστηκε το Σύμφωνο για το Μεταναστευτικό και το Άσυλο

Έπειτα από μια έντονη συζήτηση, το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε την Τετάρτη υπέρ ενός κοινού συστήματος διαχείρισης των αφίξεων στην ΕΕ το οποίο θα επιταχύνει τις διαδικασίες ασύλου, επιστροφής και συνοριακών διαδικασιών, ενώ θα διασφαλίζει την κοινή ευθύνη μεταξύ των κρατών μελών για την παροχή βοήθειας σε όσους αντιμετωπίζουν κρίσιμη εισροή μεταναστών.

Η ΕΕ θα θεσπίσει επίσης ενιαίους κανόνες για την ταυτοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών κατά την άφιξη.

«Η ιστορία γράφτηκε. Έχουμε παραδώσει ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο για τον τρόπο αντιμετώπισης της μετανάστευσης και του ασύλου στην ΕΕ. Έχουν περάσει περισσότερα από δέκα χρόνια στη δημιουργία. Κρατήσαμε όμως τον λόγο μας. Ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος», έγραψε σε ανάρτησή της στο X η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

History made.



We have delivered a robust legislative framework on how to deal with migration and asylum in the EU.



It has been more than ten years in the making. But we kept our word.



A balance between solidarity and responsibility.



This is the European way. pic.twitter.com/OW24Y8cv1k