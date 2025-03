Βουτιά για την τουρκική λίρα

Σφοδρή πολιτική κρίση έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στην Τουρκία, μετά και τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου. Οι Αρχές αποφάσισαν να θέσουν υπό κράτηση για τέσσερις ημέρες τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, γεγονός που συνιστά ένα νέο επεισόδιο στο «σήριαλ» της σύγκρουσής του με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Λίγο μετά την απόφαση, ήρθε και η πρώτη αντίδραση του Εκρέμ Ιμάμογλου. Σε ιδιόγραφο σημείωμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Χ, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης τόνισε ότι ο λαός θα δώσει την απάντηση στα ψέματα και τις συνωμοσίες.

«Τα ψέματα που ειπώθηκαν,

Σε όσους στήνουν συνωμοσίες, ψεύδονται,

Σε αυτούς που τρώνε το δίκιο του λαού,

Σε αυτούς που σφετερίζονται τη βούληση του λαού,



Την απαραίτητη απάντηση θα τη δώσει ο λαός μας.

Πρώτα ο Θεός,

Έπειτα εμπιστεύομαι τον λαό μας...

Με σεβασμό"», γράφει.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του CHP, Οζγκούρ Οζιέλ, απηύθυνε κάλεσμα για συγκεντρώσεις σε όλη την Τουρκία στις 2 μετά το μεσημέρι.

«Η Τουρκία δεν θα παραδοθεί σε αυτό το πολιτικό πραξικόπημα. Μαζί θα αντισταθούμε. Καλούμε όλους τους πολίτες σε συγκεντρώσεις έξω από τα γραφεία του κόμματός μας στις 2 μετά το μεσημέρι για να διαμαρτυρηθούμε απέναντι στο πραξικόπημα της 19ης Μαρτίου. Η κυριαρχία ανήκει στον λαό. Αργά ή γρήγορα ο λαός θα νικήσει» έγραψε στο Χ.

Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση, η οποία αφορά τη σύλληψη περισσότερων από 100 ατόμων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και στενοί συνεργάτες του Ιμάμογλου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν με βάση κατηγορίες που σχετίζονται με οικονομικές ατασθαλίες στον δήμο Κωνσταντινούπολης, καθώς και πιθανές διασυνδέσεις με το ΡΚΚ.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, σε βίντεο που ανήρτησε από το εσωτερικό της οικίας του, εμφανίζεται ψύχραιμος, δηλώνοντας ότι προετοιμάζεται για τη σύλληψή του. Παράλληλα, στέλνει ηχηρό μήνυμα αντίστασης, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις και θα συνεχίσει τον αγώνα του ενάντια στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ο οποίος αποτελεί κεντρικό πολιτικό αντίπαλο του Τούρκου προέδρου, καταγγέλλει ότι η κίνηση αυτή αποτελεί μια ξεκάθαρη πολιτική δίωξη σε βάρος του.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Το λέω με μεγάλη λύπη, πως μια χούφτα ανθρώπων επιχειρούν να καταπατήσουν τη λαϊκή βούληση, σε αυτή την κακία τους εμπλέκουν και τους αγαπημένους μου αστυνομικούς και τις δυνάμεις ασφαλείας. Έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από την κατοικία μου, έξω από την κατοικία των 16 εκατομμυρίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης. Εκατοντάδες αστυνομικοί. Είμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη τυραννία. Να ξέρετε πως δεν θα υποκύψω. Σας αγαπώ όλους. Τον εαυτό μου τον παραδίδω στον λαό μου. Ο λαός μου να ξέρει πως θα σταθώ όρθιος Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με εκείνο το άτομο και όσους μαζί του χρησιμοποιούν αυτές τις δυνάμεις σαν να είναι δικά τους εργαλεία».

Σε δήλωσή του ο επικεφαλής του κόμματος της αντιπολίτευσης CHP, Οζγκούρ Οζέλ, χαρακτηρίζει «πραξικόπημα» τη σύλληψη Ιμάμογλου.

«Η λήψη αποφάσεων στο όνομα του έθνους, αντικαθιστώντας τη θέληση των πολιτών ή χρησιμοποιώντας βια για την παρεμπόδισή της, είναι πραξικόπημα. Αυτή τη στιγμή ασκείται βία για να εμποδίσει το έθνος να αποφασίσει τον επόμενο πρόεδρό του. Είμαστε μπροστά σε μια απόπειρα πραξικοπήματος ενάντια στον επόμενο πρόεδρο της Τουρκίας. Η πραγματική δύναμη είναι ο λαός και ο λαός θα κερδίσει στο τέλος. Δεν θα υποχωρήσουμε. Στο τέλος θα κερδίσει για άλλη μια φορά η λαϊκή βούληση» αναφέρει στην ανάρτησή του στο Χ.

Το κόμμα του αναμενόταν να χρίσει επίσημα προεδρικό του υποψήφιο τον Ιμάμογλου στις 23 Μαρτίου, αλλά η σημερινή σύλληψή του - μετά και τη χθεσινή ακύρωση του πτυχίου του από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, που αν επικυρωθεί θα θέσει τον Ιμάμογλου εκτός της προεδρικής κούρσας, κλιμακώνει μια πολιτική αναμέτρηση που θα μπορούσε να διαμορφώσει το μέλλον της Τουρκίας, όπως σημειώνει το Reuters.

Σύμφωνα με τον Wolfgango Piccoli της συμβουλευτικής εταιρείας πολιτικών κινδύνων Teneo, η ακύρωση του πτυχίου του Ιμάμογλου δείχνει ότι ο Ερντογάν αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει τη νίκη του στις εκλογές. «Η απόφαση για την ανάκληση του πτυχίου του Ιμάμογλου προχωρά πέρα από την απλή υπονόμευση μιας δίκαιης εκλογικής κούρσας με την απομάκρυνση του ισχυρότερου αντιπάλου. Αντανακλά την ισχύ της υπαγόρευσης του τι είναι αληθινό και τι όχι με τον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού», είπε.

AP

Εκτός από τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέκ Ιμάμογλου, η λίστα με τους συλληφθέντες περιλαμβάνει 99 ακόμη υπόπτους που επιβαρύνονται με τις κατηγορίες της «διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης», «συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση», «εκβιασμού», «δωροδοκίας», «απάτης με προσόντα», «παράνομης κατάσχεσης προσωπικών δεδομένων» και «χειραγώγησης διαγωνισμών».

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει η Yeni Şafak, συνεχίζεται η έρευνα που ξεκίνησε από τη Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την «καταμέτρηση χρημάτων» στο CHP. Η εν λόγω έρευνα συνεχίζεται μετά την αναφορά που ελήφθη σχετικά με τις καταθέσεις μαρτύρων που υποστήριξαν ότι «ο δήμαρχος Ιμάμογλου και πολλοί άνθρωποι ανάγκασαν τους επιχειρηματίες να δώσουν χρήματα που προέρχονταν από εγκληματικές κινήσεις, κάνοντας αγορές και πωλήσεις μέσω ενεχυροδανειστών».

Τα ονόματα για τα οποία έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης στο πλαίσιο της έρευνας είναι τα εξής:

Shutterstock

Ταυτόχρονα, η σύλληψη του Ιμάμογλου είχε άμεσες επιπτώσεις και στις αγορές, προκαλώντας αναταραχή στα τουρκικά περιουσιακά στοιχεία και το χρηματιστήριο.

Η τουρκική λίρα υπέστη ισχυρές πιέσεις, σημειώνοντας πτώση άνω του 5% έναντι του δολαρίου, ενώ το sell-off στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης προκάλεσε διακοπή των συναλλαγών. Ο δείκτης αναφοράς Borsa Istanbul 100 κατέγραψε πτώση 6,9% στο άνοιγμα, ενεργοποιώντας τους κανόνες διακοπής διαπραγμάτευσης, και μετά την επαναλειτουργία οι μετοχές διαπραγματεύονταν 4,6% χαμηλότερα.

Turkish police arrested Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu, a key Erdogan rival, over alleged corruption & terror links. His university diploma was revoked just a day prior, disqualifying him from a presidential run. Turkish stocks sank 7%, triggering a trading halt, bond yields… pic.twitter.com/CyONY80RGH

Παράλληλα, οι αποδόσεις των τουρκικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα του έτους, με το 10ετές ομόλογο να σημειώνει αύξηση 175 μονάδων βάσης, αγγίζοντας το 29,94%. Η λίρα σημείωσε πτώση άνω του 5% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Οι μειώσεις ήταν οι χειρότερες στον κόσμο μεταξύ των αντίστοιχων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Οι επενδυτές αποχώρησαν μαζικά από τα τουρκικά assets, φοβούμενοι τη ραγδαία αύξηση του πολιτικού κινδύνου μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου.

Turkish stocks sank almost 7% and 10-year government yields surged to the highest level this year after Ekrem Imamoglu, a political rival to President Recep Tayyip Erdogan, was detained. The lira extended a record low.https://t.co/XJFUT2iv3Z via @Daphniful pic.twitter.com/bWz0BMncHo