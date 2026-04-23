Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: 17 τραυματίες εκ των οποίων 12 σε κρίσιμη κατάσταση

Δύο τρένα συγκρούστηκαν την Πέμπτη στη Δανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που μίλησαν στο Reuters.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης.

«Πρόκειται για δύο τοπικούς συρμούς που συγκρούστηκαν μετωπικά», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της ευρύτερης Κοπεγχάγης.

«Υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών. Όλοι έχουν απομακρυνθεί από τα τρένα, επομένως δεν υπάρχει κανείς εγκλωβισμένος... Μεγάλη δύναμη έχει κινητοποιηθεί στο σημείο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Ekstra Bladet, το οποίο επικαλείται τις Αρχές, από την σύγκρουση τραυματίστηκαν 17 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 12 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Politi og redning er til stede ved en større togulykke i Kagerup.



Der er melding om personskade, oplyser vagtchefen i Nordsjællands Politi.



— Berlingske (@berlingske) April 23, 2026

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Melding fra Regionalt Operationscenter Øst vedr. togulykke Hillerød:

Redningsarbejdet på stedet er fortsat i gang, men der er overblik over situationen og alle tilskadekomne er transporteret væk fra skadestedet i ambulancer og helikopter.

— Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) April 23, 2026

«Βρισκόμαστε στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Hillerød και Kagerup, στην περιοχή Isterødvejen, όπου σημειώθηκε σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα. Δύο τρένα συγκρούστηκαν και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και των υπηρεσιών διάσωσης. Το τμήμα του δρόμου μεταξύ Isterødvejen και Kagerup έχει κλείσει και αναμένεται να παραμείνει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρακαλούμε τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεν μπορούμε να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν, αλλά θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε για την εξέλιξη της κατάστασης».