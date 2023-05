Εκλογές στην Τουρκία

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπαν, έσπευσε να συγχαρεί τον Ερντογάν για τη νίκη του στις τουρκικές προεδρικές εκλογές, μια νίκη την οποία μάλιστα χαρακτήρισε «αδιαμφισβήτητη».

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe