Στρατηγική τρόμου του Πούτιν στην Ουκρανία

Στη στρατηγική τρομοκράτησης του άμαχου πληθυσμού και ενεργειακού στραγγαλισμού της Ουκρανίας επιστρέφει η Ρωσία, εξαπολύοντας το μεγαλύτερο κύμα αεροπορικών επιδρομών από την έναρξη της εισβολής. Πόλεις από τη Λβιβ στα δυτικά έως την Οδησσό στο νότο και το Χάρκοβο στα ανατολικά βομβαρδίζονταν επί 18 ώρες, με την κλίμακα της επίθεσης να επιβεβαιώνει αυτό που οι Ουκρανοί φοβούνταν επί μήνες: Η Ρωσία «φύλαγε» το πυραυλικό της οπλοστάσιο για να χτυπήσει μαζικά το χειμώνα.

Η ρωσική πολεμική μηχανή έπληξε με υπερηχητικούς, βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και drone την πρωτεύουσα, Κίεβο, και πόλεις σε ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια. Πύραυλοι και θραύσματα από βλήματα που καταρρίφθηκαν έπληξαν αποθήκες, εργοστάσια, νοσοκομεία, σχολεία, εμπορικά κέντρα και ενεργειακές υποδομές. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 25 και υπάρχουν φόβοι ότι πολλοί ακόμη θα ανασυρθούν κάτω από τα συντρίμμια που άφησαν πίσω τους οι ρωσικές βόμβες.

Σε αντίθεση με το χειμώνα του 2022, όταν εκατομμύρια Ουκρανοί έμειναν δίχως ρεύμα και θέρμανση σε συνθήκες απόλυτου ψύχους καθώς η Ρωσία σφυροκοπούσε καίριες υποδομές, η εξοπλισμένη από τη Δύση ουκρανική αεράμυνα, που περιλαμβάνει πλέον και αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, περιόρισε την καταστροφή καταρρίπτοντας τους περισσότερους από τους 110 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από ρωσικά βομβαρδιστικά.

Ωστόσο, παρά την ενίσχυση με σύγχρονα δυτικά όπλα, τα αποθέματα της Ουκρανίας σε πυραύλους εδάφους-αέρος, βασικό πυρομαχικό που απαιτείται για την κατάρριψη των εισερχόμενων ρωσικών πυραύλων, εξαντλούνται. Και με τη γραμμή του μετώπου να εκτείνεται πάνω από 900.000 χιλιόμετρα, η αντιαεροπορική άμυνα πρέπει να είναι κατανεμημένη με τρόπο τέτοιο που να προστατεύει τα ουκρανικά στρατεύματα από τα ρωσικά επιθετικά ελικόπτερα και αεροσκάφη, δηλαδή να «μοιράζεται» μεταξύ της πρώτης γραμμής και μεγάλων πόλεων.

Στόχος των Ρώσων είναι να εξαντλήσουν την ουκρανική αεράμυνα, εξ ου και έπληξαν μαζικά τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα. Ο εκπρόσωπος της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Γιούριφ Ιχνάτ, δήλωσε στα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ότι ποτέ δεν είχαν εξαπολυθεί τόσοι πολλοί πύραυλοι ταυτόχρονα. «Οι οθόνες ήταν κόκκινες. Απλώνονταν [οι πύραυλοι] σε όλη την Ουκρανία. Πετούσαν με παρακάμψεις. Κάποιοι πύραυλοι σχημάτιζαν κύκλους και στη συνέχεια κατευθύνονταν στο στόχο», ανέφερε.

Ένα 24ωρο νωρίτερα είχε προηγηθεί το «ευχαριστώ» του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προς τον Τζο Μπάιντεν για την αποδέσμευση του τελευταίου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας, ύψους 250 εκατ. δολαρίων, που είχε απομείνει διαθέσιμο για την Ουκρανία. Το νέο πακέτο των 50 δισ. δολαρίων παραμένει υπό την «ομηρία» των Ρεπουμπλικανών στο αμερικανικό Κογκρέσο, και το Κίεβο σήμερα αγωνιά περισσότερο από ποτέ μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής για το μέλλον της αμερικανικής βοήθειας.

Μετά το μπαράζ επιδρομών, ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, Αντρίι Γέρμακ, απευθύνθηκε εκ νέου στη Δύση, λέγοντας: «Κάνουμε τα πάντα για να ενισχύσουμε την αντιαεροπορική ασπίδα μας. Αλλά ο κόσμος πρέπει να δει ότι χρειαζόμαστε περισσότερη υποστήριξη και δύναμη για να σταματήσουμε αυτή την τρομοκρατία».

Αναρτώντας ένα στιγμιότυπο οθόνης από το κινητό της τηλέφωνο με πολλαπλές προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στο Κίεβο, Μπρίτζετ Μπρινκ, έγραψε στο Χ: «Αυτό είναι που βλέπουν οι Ουκρανοί στα τηλέφωνά τους σήμερα το πρωί: και ως αποτέλεσμα, εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και παιδιά βρίσκονται σε καταφύγια, καθώς η Ρωσία εκτοξεύει πυραύλους σε όλη τη χώρα. Η Ουκρανία χρειάζεται χρηματοδότηση τώρα για να συνεχίσει να αγωνίζεται για να ελευθερωθεί από έναν τέτοιο τρόμο το 2024».

