Σεισμός στην Τουρκία

Ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς που σημειώθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου αυξήθηκε σε 41.020 στην Τουρκία, ανακοίνωσε την Κυριακή η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφικών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD).

Η Τουρκία αποφάσισε σήμερα, δεκατέσσερις μέρες μετά τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, να σταματήσει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εκτός από τις δύο περισσότερο πληγείσες επαρχίες, την Καχραμανμαράς και τη Χατάι, όπως ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, Afad.

«Σε μεγάλο αριθμό επαρχιών οι προσπάθειες ερευνών έχουν τελειώσει. Συνεχίζονται στις επαρχίες Καχραμανμαράς και Χατάι, σε περίπου 40 κτίρια», δήλωσε ο Γιούνους Σεζέρ, επικεφαλής της Afad.

«Θα παράσχουμε επιπλέον βοήθεια αξίας 100 εκατ. δολαρίων για τους σεισμοπαθείς» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος βρέθηκε στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας.

Ο Μπλίνκεν, που μετέβη στην Τουρκία για να δείξει την υποστήριξη των ΗΠΑ, έφτασε στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ το απόγευμα της Κυριακής από το Μόναχο της Γερμανίας, όπου συμμετείχε στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια.

Στο Ιντισρλίκ σταθμεύουν κάπου 1.500 Αμερικανοί στρατιώτες και από εκεί διοχετεύεται ένα μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας, κυρίως της αμερικανικής, προς τις ζώνες που έχουν πληγεί από τον σεισμό των 7,8 βαθμών της 6ης Φεβρουαρίου.

Από εκεί ο Μπλίνκεν επιβιβάστηκε σε τουρκικό στρατιωτικό ελικόπτερο μαζί με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, απογειώθηκε για να πετάξουν πάνω από την πληγείσα επαρχία Χατάι στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Ο σεισμός είναι η μεγαλύτερη καταστροφή για τη σύγχρονη Τουρκία και έχει προκαλέσει, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 40.689 νεκρούς μόνο σε μία χώρα.

«Όταν βλέπουμε την έκταση των ζημιών, τον αριθμό των κτιρίων, τον αριθμό των διαμερισμάτων, τον αριθμό των κατοικιών που καταστράφηκαν, θα χρειαστεί μια τεράστια προσπάθεια για την ανοικοδόμηση και εμείς δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε την προσπάθεια αυτή», δήλωσε ο Μπλίνκεν.

«Προσθέτουμε 100 εκατομμύρια δολάρια για να έλθουν και να βοηθήσουν εκείνους που έχουν απεγνωσμένα ανάγκη», είπε.

Ο σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στο νότιο τμήμα της χώρας και στη Συρία και τον θάνατο 40.689 ανθρώπων στην Τουρκία, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Afad.

Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι δήλωσε πως 105.000 κτίρια έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές και θα κατεδαφιστούν.

Περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον σεισμό σε Τουρκία και Συρία. Ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς περίπου 345.000 διαμερίσματα έχει γίνει τώρα γνωστό ότι έχουν καταστραφεί στη χώρα και πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ούτε η Τουρκία ούτε η Συρία έχουν ανακοινώσει πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τον σεισμό.

Περίπου 26 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι περίπου 26 εκατομμύρια άνθρωποι στην Τουρκία και τη Συρία χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια.

Πολλά από τα θύματα του σεισμού συνεχίζουν τις ζωές τους σε καταυλισμούς και σκηνές.

Στη Συρία, η οποία έχει ανακοινώσει τον θάνατο πάνω από 5.800 ανθρώπων, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP) ανακοίνωσε ότι οι αρχές στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας εμποδίζουν την πρόσβαση στην περιοχή.

«Αυτό περιπλέκει τις επιχειρήσεις μας. Πρέπει να λυθεί αμέσως», δήλωσε ο διευθυντής του WFP Ντέιβιντ Μπίζλεϊ στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών στη Συρία εντοπίζεται στο βορειοδυτικό τμήμα της, περιοχή που τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών, οι οποίοι βρίσκονται σε πόλεμο με τις δυνάμεις που είναι πιστές στον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Χιλιάδες Σύροι που είχαν καταφύγει στην Τουρκία για να γλιτώσουν από τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα τους έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους στην εμπόλεμη ζώνη -τουλάχιστον προς το παρόν.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières -- MSF) ανακοίνωσε ότι οχηματοπομπή 14 φορτηγών των MSF εισήλθε στη βορειοδυτική Συρία σήμερα, 19 Φεβρουαρίου, από κοντινό συνοριακό πέρασμα, προκειμένου να συνδράμει τις επιχειρήσεις διάσωσης από τον σεισμό.

Οι προσπάθειες διάσωσης επιζώντων πλησιάζουν στο τέλος τους στην πληγείσα από τον σεισμό Τουρκία, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την πιο αιματηρή καταστροφή στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, ενώ πολλοί προσεύχονται πλέον μόνον για να βρεθούν οι σοροί των οικείων τους για να μπορέσουν να τους κηδεύσουν.

«Αν θα προσευχόμουν να βρω έναν νεκρό; Ναι (...) πρέπει να παραδώσουμε το σώμα του στην οικογένεια», είπε ο χειριστής εκσκαφέα Ακίν Μποζκούρτ καθώς απομάκρυνε τα συντρίμμια από κατεστραμμένο κτίριο στην πόλη Καχραμανμαράς.

«Όταν βγάζεις ένα πτώμα κάτω από τόνους ερειπίων, οικογένειες περιμένουν με ελπίδα», συνέχισε ο Μποζκούρτ. «Θέλουν να κάνουν κηδεία. Θέλουν έναν τάφο».

Βάσει της ισλαμικής παράδοσης, οι νεκροί πρέπει να ενταφιάζονται το συντομότερο δυνατό.

Ένας από τους επιζήσαντες των φονικών σεισμών της 6ης Φεβρουαρίου αφηγήθηκε χθες Σάββατο στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu πώς διατήρησε την ψυχραιμία του, παραμένοντας επί 56 ώρες εγκλωβισμένος στα ερείπια κτηρίου στην επαρχία Αντίγιαμαν της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

«Δεν ήξερα πόσες μέρες περάσαμε κάτω από τα ερείπια… Είχα καπνό μαζί μου, έστριβα τσιγάρο και κάπνιζα», λέει ο Ζίγια Σονέρ Τουγκτεκίν, ο οποίος διασώθηκε μαζί με τον γιο του, 56 ώρες μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών που σκόρπισε τον όλεθρο σε Τουρκία και Συρία.

Μπορεί ο ίδιος και ο γιος του να βγήκαν ζωντανοί από τα ερείπια, όμως η σύζυγος και η κόρη του δεν στάθηκαν το ίδιο τυχερές. «Την ώρα του σεισμού, η κόρη και η γυναίκα μου προσπάθησαν να έρθουν κοντά μου. Το ταβάνι τις καταπλάκωσε και σκοτώθηκαν επί τόπου», αφηγείται. «Ο γιος μου Ντενίζ εγκλωβίστηκε και έσπασε τα πλευρά του».

Συμβουλεύει όσους βρεθούν σε ανάλογη θέση να προσπαθούν πρωτίστως να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.

Οι διασώστες τον ανέσυραν από τα χαλάσματα κυριολεκτικά με το τσιγάρο στο στόμα. «Όταν με ανέσυραν από τα ερείπια, είχα το τσιγάρο στο στόμα μου. Μου είπαν να το πετάξω, αλλά δεν το έκανα γιατί έτσι έμεινα στη ζωή», συμπλήρωσε. Δεν το αποχωρίστηκε ούτε στο φορείο με το οποίο τον απομάκρυναν από την ισοπεδωμένη συνοικία.

Τουλάχιστον 40.462 νεκροί και περισσότεροι από 108.000 τραυματίες είναι ο προσωρινός απολογισμός των σεισμών στην Τουρκία. Άλλοι 5.800 θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί στη γειτονική Συρία, ένας απολογισμός που παραμένει αναλλοίωτος εδώ και ημέρες και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως ο αριθμός των θυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος.

