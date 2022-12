ΗΠΑ - ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Δεκαεννιά άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμή τη ζωή τους από δυστυχήματα που σχετίζονται με την ιστορικών διαστάσεων κακοκαιρία η οποία πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με το Sky News.

Troopers on scene confirm two fatalities, with a minimum of 46 vehicles involved. Multiple agencies from several counties are continuing rescue operations. White-out conditions persist. Travel is not recommended. #OhioTurnpikeMP106Crash pic.twitter.com/PhPcwdrsEv

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε μια τεράστια καραμπόλα 46 οχημάτων στο Ohio Turnpike, έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας με διόδια στο Οχάιο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Παρασκευή.

Το προσωρινό κλείσιμο του Ohio Turnpike ήταν μόνο μια σταγόνα στον ωκεανό των προβλημάτων στις συγκοινωνίες που προκλήθηκαν εχθές σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ.

Κλειστοί αυτοκινητόδρομοι και ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων έκαναν εξαιρετικά δύσκολες τις μετακινήσεις εκατομμυριίων πολιτών, μερικές ώρες πριν τα Χριστούγεννα.

Dramatic videos show the scene of a deadly pileup on the Ohio Turnpike that involved approximately 50 vehicles during snowy conditions.



One person died and multiple people were injured, Ohio Highway Patrol said. https://t.co/qbrkoZswJU pic.twitter.com/OvJQzKjV4w