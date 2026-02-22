Στον «πάγο» έβαλε η Ινδία τις εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ μετά την ακύρωση των δασμών

Η Ινδία ανέβαλε τα σχέδια αποστολής εμπορικής αντιπροσωπείας, που ήταν προγραμματισμένη να μεταβεί στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας που επικράτησε μετά την ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ των δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την πληροφορία μετέδωσε με πηγή του υπουργείου Εμπορίου της χώρας..

Πρόκειται για μία από τις πρώτες αντιδράσεις των ασιατικών χωρών στην απόφαση, μετά την κίνηση του Τραμπ το Σάββατο να επιβάλει προσωρινό δασμό 15%, το μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο, στις εισαγωγές των ΗΠΑ από όλες τις χώρες, μετά την απόρριψη της απόφασης από το δικαστήριο.

«Η απόφαση να αναβληθεί η επίσκεψη ελήφθη μετά από συζητήσεις μεταξύ αξιωματούχων των δύο χωρών», ανέφερε η πηγή, η οποία ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη. «Δεν έχει αποφασιστεί νέα ημερομηνία για την επίσκεψη».

Η αναβολή οφείλεται κυρίως στην αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς μετά την απόφαση της Παρασκευής, πρόσθεσε η πηγή.