Στόλτενμπεργκ: Θα μεταβώ σύντoμα στην Άγκυρα για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα πάει μόνος του σε ταξίδι στην Άγκυρα για συνομιλίες σχετικά με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Είχε ήδη δηλώσει νωρίτερα, κατά τη διάρκεια διήμερης συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Όσλο, ότι σύντομα θα μεταβεί στην Τουρκία για να συζητήσει τη διαδικασία αυτή.

«Συνομίλησα με τον (Τούρκο) πρόεδρο Ερντογάν στις αρχές της εβδομάδες και θα μεταβώ στην Άγκυρα στο εγγύς μέλλον», προκειμένου «η Σουηδία να γίνει μέλος της Συμμαχίας το συντομότερο δυνατό», είπε ο Στόλτενμπεργκ από το Όσλο, όπου διεξάγεται η διήμερη σύνοδος υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

