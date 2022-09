Στόλτενμπεργκ: Οι διαρροές στο Nord Stream είναι πράξεις δολιοφθοράς

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ απέδωσε την Τετάρτη τις διαρροές στους αγωγούς Nord Stream σε πράξεις δολιοφθοράς.

Στην συνάντηση που είχε με τον Δανό υπουργό Άμυνας ανέφερε ότι συζήτησαν για την προστασία των ζωτικών υποδομών σε χώρες του ΝΑΤΟ.

«Συζητήσαμε το σαμποτάζ στους αγωγούς NorthStream με τον υπουργό Άμυνας Morten Bødskov», τόνισε σε ανάρτηση του στο Twitter.

«Απευθυνθήκαμε στην προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας στις χώρες του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Discussed the sabotage on the #NorthStream pipelines with Defence Minister @mfMorten of our valued Ally #Denmark. We addressed the protection of critical infrastructure in #NATO countries. pic.twitter.com/GCRgVOTR2S