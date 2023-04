Στόλτενμπεργκ: Επανέλαβε ότι η Ουκρανία θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ

Όλοι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν συμφωνήσει ότι η Ουκρανία θα γίνει τελικά μέλος της συμμαχίας, αλλά η κύρια εστίαση τώρα είναι να διασφαλιστεί ότι η χώρα θα επικρατήσει έναντι της Ρωσίας, δήλωσε την Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Μιλώντας πριν από τη συνεδρίαση της ομάδας επαφής για την άμυνα της Ουκρανίας στην αεροπορική βάση Ράμσταϊν στη Γερμανία, δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι, μόλις τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, το Κίεβο πρέπει να έχει «την δύναμη αποτροπής νέων επιθέσεων».

Τον Φεβρουάριο, ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε: «Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν ότι η Ουκρανία θα γίνει μέλος της συμμαχίας μας, αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι μια μακροπρόθεσμη προοπτική, αυτό που είναι το θέμα τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα επικρατήσει ως κυρίαρχο, ανεξάρτητο έθνος, και ως εκ τούτου πρέπει να υποστηρίξουμε την Ουκρανία».

Την ίδια ώρα, ο ανταποκριτής των Financial Times στην Ουκρανία, Κρίστοφερ Μίλερ, ανέφερε ότι το γραφείο του προέδρου Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους τον Ιούλιο.

President Zelensky's office confirms to me this morning that he accepted Stoltenberg's invitation to the NATO summit in Vilnius in July. But: "Final decision will depend on the situation on the ground at that point." https://t.co/qfLupLMzdS