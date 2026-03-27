CNN, Axios, WSJ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μια σειρά επιλογών για δραματική κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν, σε περίπτωση που αποτύχουν οι τελευταίες διπλωματικές του προσπάθειες και καμία από αυτές δεν θεωρείται ιδανική.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN, μέχρι στιγμής, η στρατιωτική εκστρατεία έχει επικεντρωθεί κυρίως σε βομβαρδισμούς. Ωστόσο, αξιωματούχοι του Πενταγώνου επεξεργάζονται σενάρια για την επόμενη φάση, τα οποία περιλαμβάνουν ακόμη και ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη στρατηγικών στόχων εντός του Ιράν, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Τα σχέδια αυτά ενέχουν υψηλό κίνδυνο απωλειών, ενώ δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα οδηγήσουν σε λήξη της σύγκρουσης.

Ο σχεδιασμός αυτός αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Τραμπ αναζητά έναν αποφασιστικό τρόπο να τερματίσει τον πόλεμο, υπό αυξανόμενη οικονομική και πολιτική πίεση.

Παράλληλα, εμφανίζεται αμφίθυμος ως προς την περαιτέρω κλιμάκωση, φοβούμενος ότι μια λανθασμένη κίνηση θα μπορούσε να μετατρέψει τη σύγκρουση σε μακροχρόνιο και αιματηρό πόλεμο.

«Έχουν ηττηθεί, δεν μπορούν να επιστρέψουν», δήλωσε για το Ιράν, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι επιδιώκει γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης, χωρίς όμως σαφή στρατηγική. Αν και απείλησε να πλήξει ενεργειακές υποδομές, ανέστειλε προσωρινά τα σχέδια, δίνοντας περιθώριο για διαπραγματεύσεις έως τις αρχές Απριλίου.

Σενάρια με «μπότες στο έδαφος»

Οι διαθέσιμες επιλογές για την άσκηση πίεσης στο Ιράν φαίνεται να περιορίζονται, με αρκετούς αξιωματούχους να θεωρούν ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων είναι σχεδόν αναπόφευκτη.

Μεταξύ των σεναρίων είναι η κατάληψη του Νησιού Χαργκ — βασικού κόμβου εξαγωγής πετρελαίου — ή άλλων στρατηγικών νησιών κοντά στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και επιχειρήσεις για τον έλεγχο του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά τους Φρουρούς της Επανάστασης και να οδηγήσει σε ταχύτερο τέλος του πολέμου.

Υψηλό ρίσκο κλιμάκωσης

Παρά τα πιθανά οφέλη, οι κίνδυνοι είναι σημαντικοί. Μια χερσαία επιχείρηση θα εξέθετε τις αμερικανικές δυνάμεις σε επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ το Ιράν θα μπορούσε να απαντήσει πλήττοντας ενεργειακές υποδομές στην περιοχή.

Ήδη, επιθέσεις σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Κατάρ έχουν εντείνει τους φόβους για ευρύτερη ανάφλεξη.

Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων ενέχει σοβαρό πολιτικό κόστος στο εσωτερικό των ΗΠΑ, με Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές να εκφράζουν ήδη αντιρρήσεις.

Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή τουλάχιστον άλλων 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος και το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας εξετάζουν την αποστολή τουλάχιστον 10.000 επιπλέον στρατιωτών στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal και ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Στόχος είναι να διαθέτει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περισσότερες στρατιωτικές επιλογές, σημείωσε η WSJ επικαλούμενη αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας, την ώρα που ο Ρεπουμπλικάνος παρέτεινε κατά 10 ημέρες το τελεσίγραφο που έχει απευθύνει στο Ιράν προκειμένου να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ.

Αυτή η δύναμη, η οποία πιθανότατα θα περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή, ανέφερε η WSJ.

«Δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς θα αναπτυχθούν οι δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, αλλά προφανώς θα βρεθούν σε απόσταση βολής από το Ιράν και το νησί Χαργκ, ένα νευραλγικό κέντρο για τις εξαγωγές πετρελαίου στα ανοικτά των ιρανικών ακτών», σημείωσε η εφημερίδα.

«Πρόκειται για μία νέα ένδειξη ότι γίνονται σοβαρές προετοιμασίες για μια χερσαία αμερικανική επιχείρηση στο Ιράν», επεσήμανε από την πλευρά του ο Axios.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής άμυνας, τον οποίο επικαλείται ο Axios, αναμένει ότι η απόφαση για την αποστολή επιπλέον στρατιωτών θα ληφθεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ σημείωσε ότι αυτά τα στρατεύματα θα είναι από διαφορετικές μονάδες μάχης από αυτές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Axios, το Πεντάγωνο αναπτύσσει στρατιωτικές επιλογές για ένα «τελικό πλήγμα» στο Ιράν, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη χρήση χερσαίων δυνάμεων και μια εκστρατεία μαζικών βομβαρδισμών.

Ο Τραμπ δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα ακολουθήσει κάποιο από αυτά τα σενάρια, σημειώνει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος, όμως πηγές αναφέρουν ότι είναι έτοιμος για κλιμάκωση αν οι συνομιλίες με το Ιράν δεν αποφέρουν σύντομα απτά αποτελέσματα.