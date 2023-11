«Στοχευμένη» επιχείρηση των IDF κατά της Χαμάς στο νοσοκομείο Αλ Σίφα τα ξημερώματα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι διεξάγει «στοχευμένη» επιχείρηση «ακριβείας», εναντίον μελών της Χαμάς στο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην επιχείρηση συμπεριλαμβάνονται μέλη του ιατρικού σώματος και αραβόφωνοι στρατιωτικοί, ενώ έγινε ειδική εκπαίδευση με την πρόθεση να μην πάθουν κακό άμαχοι.

Ο διευθυντής των Υπηρεσιών Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, Μουνίρ Αμπού Αλ Ρις δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα, ότι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν μέσα στο Σίφα, ερευνώντας τα υπόγειά του και ότι ασθενείς έχουν καταληφθεί από πανικό εξαιτίας των κρότων εκρήξεων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του πραγματοποιούν επιχείρηση κατά της Χαμάς εντός του νοσοκομείου Αλ Σίφα.

Σε μια δήλωση νωρίς το πρωί της Τετάρτης, οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανέφεραν ότι πραγματοποιούν μια «ακριβή και στοχευμένη επιχείρηση» στο νοσοκομείο. «Βάσει πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν και λόγω επιχειρησιακής αναγκαιότητας», οι δυνάμεις του Τσαχάλ, του ισραηλινού στρατού, «διεξάγουν στοχευμένη επιχείρηση ακριβείας εναντίον της Χαμάς σε συγκεκριμένη περιοχή του νοσοκομείου Σίφα», αναφέρει ανακοινωθέν του.

🔴 Operational Update: IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa Hospital, based on intelligence information and an operational necessity. The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and…

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στα στοιχεία του στρατού που συμμετέχουν στην επιχείρηση συμπεριλαμβάνονται μέλη «του ιατρικού σώματος» και «αραβόφωνοι» στρατιωτικοί, ενώ έγινε «ειδική εκπαίδευση» προκειμένου να «προετοιμαστούν για αυτό το περίπλοκο και ευαίσθητο περιβάλλον» με «την πρόθεση να μην πάθουν κακό άμαχοι». Ο ισραηλινός στρατός απαίτησε ακόμη «όλοι» οι μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος οι οποίοι, κατ’ αυτόν, βρίσκονται «μέσα» στο νοσοκομείο να «παραδοθούν».

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο Ασράφ αλ Κίντρα, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ ότι το Ισραήλ «μας πληροφόρησε πως θα γίνει έφοδος στο κτιριακό συγκρότημα του νοσοκομείου Ας Σίφα τα επόμενα λεπτά».

Σύμφωνα με τον κ. Κίντρα, αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας της Χαμάς ενημέρωσαν τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου για την προειδοποίηση.

Εκπρόσωπος του IDF δήλωσε επίσης σήμερα στο CNN ότι η «στοχευμένη και ακριβής επιχείρηση» στο Αλ Σιφα έχει ως στόχο τον εντοπισμό μαχητών της Χαμάς και πιθανόν τη διάσωση ομήρων. «Ο στόχος μας είναι να φέρουμε πίσω τους ομήρους και να ξετρυπώσουμε τη Χαμάς όπου κι αν βρίσκεται» είπε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι το νοσοκομείο είναι «πιθανώς η καρδιά» των επιχειρήσεων της τρομοκρατικής ομάδας

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι θερμοκοιτίδες, παιδικές τροφές και ιατρικές προμήθειες που έφεραν τανκς των IDF από το Ισραήλ έχουν φτάσει με επιτυχία στο νοσοκομείο Σίφα» ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο ισραηλινός στρατός.

The IDF’s precise and targeted operation against Hamas in the Shifa Hospital is still ongoing.



We can now confirm that incubators, baby food and medical supplies, provided by the IDF, have successfully reached the hospital.



Our medical team and Arabic speaking soldiers are on… pic.twitter.com/9iMx41OaHV