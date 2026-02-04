Στο Ομάν αναμένεται να διεξαχθούν οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Υπό συζήτηση οι όροι και οι συνθήκες

Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αρχικά είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή, αναμένεται τώρα να πραγματοποιηθούν στο Ομάν, αλλά οι λεπτομέρειες της συνάντησης δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Άραβας διπλωμάτης.

«Οι Ιρανοί ζήτησαν μια συνάντηση στο Ομάν και οι Αμερικανοί ενέκριναν την τοποθεσία, αλλά οι όροι και οι συνθήκες βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση», δήλωσε ο διπλωμάτης που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σημείωσε ότι η κατάσταση αναφορικά με τις συνομιλίες αυτές μπορεί να αλλάξει.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με το Ιράν «αυτή τη στιγμή», αφού η Τεχεράνη απαίτησε οι προγραμματισμένες συνομιλίες να διεξαχθούν στο Ομάν και όχι στην Τουρκία, και να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δεν είπε πού θα διεξαχθούν οι συνομιλίες αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το Ιράν ζητά αλλαγές στον τόπο και τη μορφή των συνομιλιών για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τις ΗΠΑ, επιδιώκοντας μεταφορά τους από την Κωνσταντινούπολη στο Ομάν και αποκλειστικά διμερή διάλογο, απειλώντας να αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να συζητηθούν και οι βαλλιστικοί πύραυλοι, καθώς και οι περιφερειακές δραστηριότητες της Τεχεράνης, ενώ δεν έχει κάνει αποδεκτά τα αιτήματά της, διαμηνύοντας ότι η χρήση στρατιωτικής βίας παραμένει στο τραπέζι του προέδρου των ΗΠΑ.

Το απόγευμα της Τρίτης το Ιράν ζήτησε αλλαγές στον τόπο και τη μορφή των συνομιλιών για τα πυρηνικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, με το Reuters να μεταδίδει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να μεταφέρει τις συνομιλίες από την Κωνσταντινούπολη στο Ομάν.

«Θέλουν να αλλάξουν τη μορφή και το πεδίο εφαρμογής», δήλωσε περιφερειακός διπλωμάτης με γνώση των απαιτήσεων της Τεχεράνης, όπως σημείωσε στη Jerusalem Post.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «θέλουν να συζητήσουν το πυρηνικό ζήτημα αποκλειστικά με τις ΗΠΑ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να συμπεριλάβουν και άλλα θέματα, όπως οι βαλλιστικοί πύραυλοι και οι δραστηριότητες των αντιπροσώπων του Ιράν στην περιοχή».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ότι θα συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή.

Ανώτεροι αξιωματούχοι, πιθανώς υπουργοί Εξωτερικών, από το Κατάρ, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και την Τουρκία αναμενόταν να συμμετάσχουν στις συνομιλίες, σύμφωνα με πηγές στην εφημερίδα The Jerusalem Post. Στις συνομιλίες θα παραστεί επίσης ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Μένει να φανεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε σοβαρές, προσανατολισμένες στα αποτελέσματα διαπραγματεύσεις», σχολίασε μια πηγή.

Η Post μετέδωσε ότι το Ιράν δήλωσε στους μεσολαβητές ότι είναι έτοιμο να συζητήσει το πυρηνικό ζήτημα και ακόμη και να εξετάσει συμβιβασμούς. Επιπλέον, η Ισλαμική Δημοκρατία φάνηκε πρόθυμη να συζητήσει το ζήτημα των βαλλιστικών πυραύλων και των αντιπροσώπων της σε μεταγενέστερες συνομιλίες, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες.

Οι ΗΠΑ διαβεβαιώνουν ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν, παρά τις απειλές αποχώρησης του Ιράν.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση την Τρίτη, Ιρανοί αξιωματούχοι απείλησαν να αποσυρθούν από τις επερχόμενες συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, ανέφερε η Wall Street Journal, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα, χωρίς να είναι σαφές τι προκάλεσε τα σχόλια.

«Οι συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Ιρανών αξιωματούχων θα διεξαχθούν όπως είναι προγραμματισμένο», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, στον απόηχο της κατάρριψης ιρανικού drone από αμερικανικό μαχητικό F-35 στην Αραβική Θάλασσα.

Ο Στιβ Γουίτκοφ «πρόκειται να έχει συνομιλίες με τους Ιρανούς αργότερα αυτήν την εβδομάδα. Επί του παρόντος, είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν. Αλλά, ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) προφανώς έχει αρκετές επιλογές στο τραπέζι και η χρήση στρατιωτικής βίας είναι μια από αυτές», είπε η Λέβιτ στo τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση τόνισε ότι στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Ιρανική διπλωματική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η στάση της Τεχεράνης απέναντι στις συνομιλίες δεν είναι ούτε αισιόδοξη ούτε απαισιόδοξη, προσθέτοντας ότι οι αμυντικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν είναι διαπραγματεύσιμες και ότι είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο.

«Μένει να φανεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν επίσης να διεξάγουν σοβαρές, προσανατολισμένες στα αποτελέσματα διαπραγματεύσεις ή όχι», κατέληξε η πηγή.