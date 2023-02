Με «δώρα» αλλά και σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού εν όψει της επετείου του ενός έτους από τη ρωσική εισβολή, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα. Την εξέλιξη χαιρέτισε ήδη η Γερμανία ως ένα «καλό σήμα» χωρίς ωστόσο να σχολιάσει περαιτέρω.

It is confirmed! Joe Biden spotted in Kyiv this morning. This is a big deal and a historic visit of @POTUS

📷 @ukrpravda_news pic.twitter.com/BkRMfh6dEW — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) February 20, 2023

Οι New York Times αναφέρουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έφτασε στο Κίεβο μετά από μια πολύωρη διαδρομή με τρένο από τα σύνορα με την Πολωνία.

Περπάτησε στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και επισκέφτηκαν το μοναστήρι του Αγίου Μιχαήλ, ενώ σε όλη την πόλη ακουγόταν προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή.

Οι New York Times περιέγραψαν την επίσκεψη ως «μια επίδειξη της αποφασιστικότητας της κυβέρνησής του απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας στη χώρα».

Η επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιήθηκε μυστικά λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια, με τον κ. Μπάιντεν να αναχωρεί από την Ουάσιγκτον χωρίς προειδοποίηση, αφού ο ίδιος και η σύζυγός του είχαν ένα σπάνιο δείπνο σε εστιατόριο το βράδυ του Σαββάτου.

Footage of Joe #Biden's historic visit to the warring capital of #Ukraine.



Meanwhile, #Putin did not even dare to approach the front line during the entire war. pic.twitter.com/rzu7jHm0vH — NEXTA (@nexta_tv) February 20, 2023

Ο κ. Μπάιντεν είχε ήδη προγραμματιστεί δημοσίως να φτάσει στη Βαρσοβία την Τρίτη το πρωί για διήμερη επίσκεψη και οι αξιωματούχοι είχαν επανειλημμένα αρνηθεί ότι υπήρχαν άλλα σχέδια που θα μπορούσαν να ανακοινώσουν σχετικά με ένα ταξίδι στην Ουκρανία ενώ βρισκόταν εκεί.

Πράγματι, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε την Κυριακή το βράδυ ένα δημόσιο πρόγραμμα για τη Δευτέρα που έδειχνε τον πρόεδρο να βρίσκεται ακόμη στην Ουάσινγκτον και να αναχωρεί το βράδυ για τη Βαρσοβία, ενώ στην πραγματικότητα βρισκόταν ήδη μισό κόσμο μακριά.

An air alert has been declared throughout #Ukraine. — NEXTA (@nexta_tv) February 20, 2023

Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας όσο χρειαστεί και υποσχέθηκε νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Το κόστος που έπρεπε να πληρώσει η Ουκρανία είναι εξαιρετικά υψηλό. Οι θυσίες ήταν πάρα πολύ μεγάλες», δήλωσε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους στο Κίεβο, όπου είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Μπάιντεν δεν φάνηκε να κάνει καμία αναφορά στα μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία η Ουκρανία έχει ζητήσει από τους δυτικούς συμμάχους για να τη βοηθήσουν να απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις.

«Τζόζεφ Μπάιντεν, καλωσήρθατε στο Κίεβο! Η επίσκεψή σας αποτελεί εξαιρετικά σημαντική κίνηση υποστήριξης προς όλους τους Ουκρανούς», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο Twitter.

Historic. Timely. Brave. I welcomed @POTUS in Kyiv as Russian full-scale aggression approaches its one-year mark. I am thankful to the U.S. for standing with Ukraine and for our strong partnership. We are determined to work together to ensure Ukraine’s victory. pic.twitter.com/EPtH3fLWWD — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2023

«Η Ρωσία δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει τον πόλεμο που εξαπέλυσε πριν από σχεδόν έναν χρόνο», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε κατά την διάρκεια ομιλίας, το θάρρος της Ουκρανίας στον πόλεμο και σημείωσε ότι είχε επισκεφθεί έξι φορές το Κίεβο ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

«Το ήξερα ότι θα επιστρέψω», είπε.

Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ηχούσαν την ώρα που Ζελένσκι και Μπάιντεν βρίσκονταν στο εσωτερικό του καθεδρικού ναού του Αγίου Μιχαήλ, σε πλατεία του ιστορικού κέντρου του Κιέβου όπου εκτίθενται καμένα ρωσικά τανκς.

Η επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν συμπίπτει με την ημέρα μνήμης στην Ουκρανία των περισσότερων από 100 ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων που ανέτρεψαν τον φιλορώσο πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς το 2014.

Τα «δώρα» της επίσκεψης

AP Photo/Evan Vucci, Pool

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν στην Ουκρανία σήμερα το πρωί μετά την άφιξη του αμερικανού προέδρου. Η δήλωση έχει ως εξής:

« Καθώς ο κόσμος ετοιμάζεται να σηματοδοτήσει την επέτειο ενός έτους από τη βίαιη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, βρίσκομαι σήμερα στο Κίεβο για να συναντηθώ με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και να επαναβεβαιώσω την ακλόνητη και αταλάντευτη δέσμευσή μας στη δημοκρατία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Όταν ο Πούτιν εξαπέλυσε την εισβολή του πριν από σχεδόν ένα χρόνο, πίστευε ότι η Ουκρανία ήταν αδύναμη και η Δύση διχασμένη. Πίστευε ότι θα μπορούσε να μας ξεπεράσει. Αλλά έκανε μεγάλο λάθος.

AP Photo/Evan Vucci, Pool

Σήμερα, στο Κίεβο, θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και την ομάδα του για μια εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Θα ανακοινώσω άλλη μια παράδοση κρίσιμου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών πυροβολικού, αντιαρματικών συστημάτων και ραντάρ εναέριας επιτήρησης, που θα βοηθήσουν στην προστασία του ουκρανικού λαού από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Και θα ενημερώσω ότι αργότερα αυτή την εβδομάδα, θα ανακοινώσουμε πρόσθετες κυρώσεις κατά ελίτ και εταιρειών που προσπαθούν να αποφύγουν ή να ενισχύσουν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας. Τον τελευταίο χρόνο, οι ΗΠΑ δημιούργησαν έναν συνασπισμό εθνών από τον Ατλαντικό έως τον Ειρηνικό για να βοηθήσουν στην υπεράσπιση της Ουκρανίας με πρωτοφανή στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική υποστήριξη - και αυτή η υποστήριξη θα διαρκέσει.»

Μία μέρα πριν το ετήσιο διάγγελμα Πούτιν

Το Κρεμλίνο δεν προέβη άμεσα σε κανένα σχόλιο σχετικά με την επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν στο Κίεβο τη Δευτέρα, αν και το ταξίδι αναμένεται να θεωρηθεί στο Κρεμλίνο ως η τελευταία επιβεβαίωση ότι η Μόσχα δεν μάχεται μόνο κατά της Ουκρανίας αλλά και κατά της συλλογικής Δύσης υπό την ηγεσία της Ουάσινγκτον.

«Δεν νομίζω ότι οι Ρώσοι θα εκπλαγούν», δήλωσε η Τατιάνα Στανόβαγια, ιδρύτρια της R.Politik, μιας εταιρείας πολιτικών αναλύσεων στον Guardian.

Θα είναι γι' αυτούς μια ακόμη απόδειξη ότι η Ουάσινγκτον έχει επιλέξει απερίφραστα το στρατόπεδό της... Θα είναι μια απόδειξη της πλήρους ρήξης με τη Ρωσία, επιβεβαίωση ότι πλέον η Δύση ποντάρει στη στρατηγική ήττα του Πούτιν.

Η επίσκεψη του Μπάιντεν πραγματοποιείται μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν για την κατάσταση του έθνους, η οποία θα μπορούσε να επιφέρει περαιτέρω ρωσική κλιμάκωση του πολέμου.

«Περιμένω ότι αύριο ο Πούτιν μπορεί να είναι εξαιρετικά επιθετικός με τη Δύση στην ετήσια ομιλία του», δήλωσε.

Χωρίς κανένα επίσημο σχόλιο, η ρωσική κρατική τηλεόραση έδωσε περιληπτικές αναφορές για την επίσκεψη του Μπάιντεν.

«Ο Ζελένσκι είναι σε έξαλλη χαρά -- μόλις δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον Μπάιντεν από το Κίεβο», δήλωσε ένας παρουσιαστής της ρωσικής πολιτικής εκπομπής «60 Λεπτά» στην κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας αναφορές για νέες υποσχέσεις στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ένας πολιτικός σχολιαστής πρότεινε γρήγορα ότι η επίσκεψη ήταν μια «καλή αρχή για την εκστρατεία επανεκλογής του Μπάιντεν».

Η κινεζική συμβολική επίσκεψη στη Μόσχα

Η Ρωσία έχει εξασφαλίσει ελάχιστα κέρδη μέχρι στιγμής σε επιθέσεις πάνω και κάτω από το ανατολικό μέτωπο τις τελευταίες εβδομάδες. Το Κίεβο και η Δύση το βλέπουν ως μια προσπάθεια του Πούτιν να έχει να επιδείξει κάποιες νίκες ένα χρόνο μετά την έναρξη του μεγαλύτερου πολέμου στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Μόσχα έλαβε το δικό της εμφανές μήνυμα διπλωματικής υποστήριξης, με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι να αναμένεται στη ρωσική πρωτεύουσα για συνομιλίες. Δημόσια, η Κίνα έχει παραμείνει μέχρι στιγμής ουδέτερη σε σχέση με τη σύγκρουση, παρά την υπογραφή ενός συμφώνου φιλίας «χωρίς όρια» με τη Ρωσία εβδομάδες πριν από την εισβολή.

Η Ουάσινγκτον δήλωσε τις τελευταίες ημέρες ότι ανησυχεί ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να αρχίσει να προμηθεύει τη Μόσχα με όπλα. Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γουάνγκ Γουενμπίν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν είναι σε θέση να εγείρουν απαιτήσεις από την Κίνα» και ότι η «ολοκληρωμένη εταιρική σχέση συνεργασίας της Κίνας με τη Ρωσία» είναι θέμα δύο ανεξάρτητων κρατών.

Το διακύβευμα του ανατολικού μετώπου

Η Ρωσία προσπαθεί να εξασφαλίσει τον πλήρη έλεγχο των δύο ανατολικών επαρχιών που αποτελούν την μεταλλευτική και βιομηχανική περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας. Έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε τοποθεσίες που εκτείνονται από την Κρεμίννα στα βόρεια μέχρι το Βουχλεντάρ στα νότια, εξασφαλίζοντας τα περισσότερα από τα πρόσφατα κέρδη της γύρω από την πόλη εξόρυξης Μπαχμούτ.

Το Κίεβο, το οποίο απορροφά μια σημαντική εισροή δυτικού οπλισμού τους επόμενους μήνες για μια προγραμματισμένη αντεπίθεση, έχει μείνει τελευταία κυρίως στην άμυνα στο πεδίο της μάχης, υποστηρίζοντας ότι προκαλεί τεράστιες απώλειες στις επιτιθέμενες ρωσικές δυνάμεις.

«Η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη. Και εμείς πολεμάμε. Διαλύουμε τους εισβολείς και προκαλούμε εξαιρετικά σημαντικές απώλειες στη Ρωσία», δήλωσε ο Ζελένσκι στη νυχτερινή του βιντεοσκοπημένη ομιλία.

«Όσο περισσότερες απώλειες υποστεί η Ρωσία εκεί, στο Ντονμπάς - στο Μπαχμούτ, στο Βουχλεντάρ, στη Μαρίνκα, στην Κρεμίνα - τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο με νίκη της Ουκρανίας».

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δήλωσε ότι η Ρωσία έχει τεράστιες απώλειες, συμπεριλαμβανομένων δύο επίλεκτων ταξιαρχιών με χιλιάδες πεζοναύτες που πιθανόν να έχουν καταστεί «μαχητικά αναποτελεσματικές» λόγω των υψηλών απωλειών στις αποτυχημένες προσπάθειες να εισβάλουν στο Βουχλεντάρ, ένα βαριά οχυρωμένο ουκρανικό προπύργιο.

«Οι ρωσικές δυνάμεις είναι πιθανό να βρίσκονται υπό αυξανόμενη πολιτική πίεση καθώς πλησιάζει η επέτειος της εισβολής», ανέφερε, προβλέποντας ότι η Μόσχα θα ισχυριστεί ότι κατέλαβε το Μπαχμούτ ανεξάρτητα από την κατάσταση στο έδαφος. «Εάν η εαρινή επίθεση της Ρωσίας αποτύχει να επιτύχει κάτι, τότε οι εντάσεις εντός της ρωσικής ηγεσίας πιθανότατα θα αυξηθούν».