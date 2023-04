Στόλτενμπεργκ: Πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στο Κίεβο μετά τη ρωσική εισβολή

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ πραγματοποίησε την Πέμπτη την πρώτη του επίσκεψη στο Κίεβο μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας, σε μια επίδειξη υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς ετοιμάζεται να ξεκινήσει αντεπίθεση.

Ο Στόλτενμπεργκ απέτισε φόρο τιμής στους Ουκρανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν πολεμώντας στον πόλεμο και εξέτασε τον κατεστραμμένο ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό που εκτίθεται σε κεντρική πλατεία του Κιέβου, δήλωσε φωτογράφος του Reuters.

Το Kyiv Post δημοσίευσε στο Twitter σχετική φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο ΓΓ του ΝΑΤΟ έφτασε στην πόλη υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

⚡️Media report that #NATO Secretary-General Jens #Stoltenberg has arrived in #Kyiv. pic.twitter.com/LGihCiIClT