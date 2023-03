Στο Κίεβο έφτασε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Φουμίο Κισίντα, έφτασε στο Κίεβο για μια αιφνιδιαστική επίσκεψη για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μετέδωσε ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός NHK.

#BREAKING Japan PM Fumio Kishida arrives in Kyiv. Expected to show Japan/G7 “solidarity and unwavering support for Ukraine” while “firmly rejecting Russia’s aggression and unilateral attempts to change of the status quo by force.” #UkraineRussianWar pic.twitter.com/ysRf5sLs0Y