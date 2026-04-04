Στο Κατάρ η Τζόρτζια Μελόνι για διπλωματικές επαφές

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, έφτασε στο Κατάρ για σειρά διπλωματικών επαφών, στο πλαίσιο περιοδείας της στις χώρες του Κόλπου.

Η επίσκεψη εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Ρώμης να ενισχύσει τις σχέσεις της με βασικούς περιφερειακούς εταίρους σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Η Μελόνι είχε προηγουμένως μεταβεί στη Σαουδική Αραβία την Παρασκευή, ενώ μετά το Κατάρ αναμένεται να συνεχίσει την περιοδεία της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με ιταλικές κυβερνητικές και διεθνείς πηγές, το ταξίδι επικεντρώνεται στην ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και στη στήριξη των χωρών του Κόλπου εν μέσω της κλιμάκωσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.